ناقد الموضة يحرج إليسا بسبب فستانها في حفل جدة..شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة إليسا، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في جدة.



ظهرت إليسا في الصور بإطلالة لم تنال إعجاب العديد من متابعيها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش اللامع.



اما من الناحية الجمالية، بدت إليسا بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.



تعليق ناقد موضة على فستان إليسا في جدة



علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على فستان إليسا قائلا:"اطلالة اليسا بحفلها في جدة...بكل شفافية أقدم فستان شفته بالفترة الأخيرة على شخصية مشهورة."

تابع:"اليسا مشتغلة على جسمها و صاير حلو بس يحتاجلها حالياً تشتغل على ستايلها حتى يكمل كل شي ، فنانه ناجحة مهتمة بنفسها و ستايلها لان مو ناقصها شي ."



كتب:"التنسيق مرتب بس الفستان ماحبيته ابداً و تحديداً الخامة يلي عليها المرايات ماتعجبني ابداً و حالياً مش من الخامات الدارجة بالفترة الاخيرة ."

