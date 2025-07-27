بعد تضامن المهن التمثيلية معها.. وفاء عامر تتصدر التريند بإطلالاتها اللافتة

تصدر اسم الفنانة وفاء عامر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت نقابة المهن التمثيلية تضامنها الكامل معها ضد الحملة التي طالتها مؤخرًا، والتي وُجهت لها فيها اتهامات باطلة بالإتجار بالبشر، وهي الادعاءات التي نفتها الفنانة تمامًا، مؤكدة التزامها بالقانون وملاحقة من يقف وراء تلك المزاعم قانونيًا.

وأكدت النقابة في بيانها أنها ترفض المساس بأي من أعضائها دون دليل واضح، مشيرة إلى أن مثل هذه الحملات تهدف إلى تشويه سمعة الفنانين والإساءة للمجال الفني ككل. وقد أبدى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام دعمهم للفنانة، عبر منشورات على مواقع التواصل، مشيدين بتاريخها الفني ووقوفها الدائم إلى جانب قضايا إنسانية واجتماعية.

وفي خضم هذا الجدل، لفتت وفاء عامر الأنظار بإطلالاتها الأنيقة الأخيرة التي شاركت بها جمهورها، إذ ظهرت في إحدى الصور بفستان أسود كلاسيكي أنيق، يتميز بتفاصيل ناعمة أبرزت رشاقتها، ونسّقت معه تسريحة شعر مرفوعة ومكياجًا هادئًا زاد من جمالها وقوتها.

كما تألقت في مناسبة أخرى بإطلالة باللون الأبيض، حملت توقيع أحد المصممين المصريين الشباب، عكست من خلالها روح القوة والرقي، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل بكثافة مع صورها، ويؤكد دعمهم الكامل لها.

صور وفاء عامر