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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان مميز .. أصالة تتألق في الأردن بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

أصالة
أصالة
ريهام قدري

أشعلت الفنانة السورية أصالة نصري الأجواء خلال زيارتها الأخيرة إلى الأردن، حيث تألقت بإطلالة أنيقة على إحدى الشرفات المطلة على البحر وقت الغروب، خطفت بها الأنظار ونالت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت أصالة بفستان طويل بلون بني شفاف وناعم، صُمّم بطريقة تضيف إلى قوامها مزيدًا من الرقي والأنوثة، مع تفاصيل دقيقة عند الخصر والصدر أبرزت جمال التصميم.

 ونسّقت إطلالتها مع تسريحة شعر ناعمة مسحوبة إلى الخلف وأقراط طويلة زادت من فخامتها.

وأشاد محبو أصالة بذوقها الرفيع وحضورها الساحر، مشيرين إلى أن هذه الإطلالة تعد من أجمل إطلالاتها في الفترة الأخيرة. 

وجاءت هذه الزيارة تزامنًا مع مشاركتها في فعالية فنية كبرى أو لقاء إعلامي خاص بالأردن، حيث تحرص أصالة دومًا على مشاركة جمهورها أجمل لحظاتها بإطلالات استثنائية.

صور أصالة 

أصالة أصالة نصري إطلالة أصالة

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