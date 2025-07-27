قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع مشروب صيفي منعش ومغذّي .

طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع..

المكونات:

- كوب ماء بارد

- 1 ملعقة كبيرة بذور شيا

- عصير نصف ليمونة

- شرائح ليمون (للتزيين والنكهة)

- أوراق نعناع طازجة

- مكعبات ثلج

- عسل أو سكر حسب الرغبة

الطريقة مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع:

1- نقع بذور الشيا: ضعي بذور الشيا في الماء واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنتفخ وتصبح هلامية.

2-إضافة المكونات: أضيفي عصير الليمون، شرائح الليمون، النعناع، الثلج، والمحلي الذي تفضلينه.

3-التحريك والتقديم: قلّبي المزيج جيداً، وقدّميه بارداً ومنعشاً!

نصيحة: يمكن تحضير المشروب مسبقاً وحفظه في الثلاجة لمدة يوم لمذاق أعمق وانتعاش مضاعف.