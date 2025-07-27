قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع مشروب صيفي منعش ومغذّي .
طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع..
المكونات:
- كوب ماء بارد
- 1 ملعقة كبيرة بذور شيا
- عصير نصف ليمونة
- شرائح ليمون (للتزيين والنكهة)
- أوراق نعناع طازجة
- مكعبات ثلج
- عسل أو سكر حسب الرغبة
الطريقة مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع:
1- نقع بذور الشيا: ضعي بذور الشيا في الماء واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنتفخ وتصبح هلامية.
2-إضافة المكونات: أضيفي عصير الليمون، شرائح الليمون، النعناع، الثلج، والمحلي الذي تفضلينه.
3-التحريك والتقديم: قلّبي المزيج جيداً، وقدّميه بارداً ومنعشاً!
نصيحة: يمكن تحضير المشروب مسبقاً وحفظه في الثلاجة لمدة يوم لمذاق أعمق وانتعاش مضاعف.