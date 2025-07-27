اتحاد جدة يطمئن جماهيره على فابينيو: إصابة خفيفة وبرنامج تأهيلي قبل العودة

كشف نادي اتحاد جدة السعودي عن آخر التطورات الطبية الخاصة بلاعبه البرازيلي فابينيو، نجم خط وسط الفريق، وذلك بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته في اللقاء الودي أمام فيتوريا جيمارايش البرتغالي، ضمن معسكر الفريق الإعدادي استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أن فابينيو خضع صباح اليوم الأحد لفحوصات دقيقة، تضمنت إجراء أشعة رنين مغناطيسي في أحد المراكز الطبية المتخصصة، وقد كشفت النتائج سلامة عضلة الفخذ، ما بدد المخاوف من تعرضه لإصابة قوية خلال المواجهة الودية.

وأشار البيان إلى أن الجهاز الطبي للفريق قرر إخضاع اللاعب لبرنامج تأهيلي قصير الأمد، وذلك بإشراف مباشر من الطاقم الطبي وبالتنسيق الكامل مع الشريك الطبي للنادي، بهدف استعادة جاهزيته الكاملة في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يعود فابينيو إلى التدريبات الجماعية تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة تأهيلية تهدف إلى ضمان جاهزيته البدنية قبل استئناف المنافسات الرسمية.

يُذكر أن فابينيو يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل "العميد"، وقد انضم إلى الفريق قادمًا من ليفربول الإنجليزي في صفقة لاقت صدى واسعًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي.