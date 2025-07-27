محافظ الجيزة: وزارة الكهرباء أمدتنا بسيارات طوارئ ومولدات.. والأزمة في طريقها للحل الكامل

قدّم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتذاره للمواطنين عن أزمة انقطاع المياه والكهرباء التي شهدتها بعض مناطق المحافظة خلال الساعات الماضية، مؤكدًا تفهّمه الكامل لحالة الغضب والاستياء قائلًا: «من حق المواطنين أن يغضبوا، ونحن نعتذر عن ذلك، فالمياه والكهرباء خدمات لا غنى عنها في ظل درجات الحرارة المرتفعة».

وأوضح المحافظ، في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، مع الإعلامي محمود السعيد، ولما جبريل، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى تلف في كابلات الجهد العالي التابعة لشركة نقل الكهرباء، وهي الكابلات المسؤولة عن تغذية مناطق عديدة في جنوب الجيزة، بالإضافة إلى تغذيتها لمحطة تنقية مياه جزيرة الدهب التي تعتمد عليها عدة مناطق في المحافظة.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء وشركة نقل الكهرباء باشرتا أعمال الإصلاح فورًا، لكن درجات الحرارة الشديدة وغير المسبوقة أعاقت إتمام الإصلاح بشكل سريع، مضيفًا: «ومع ذلك، بدأت محطة المياه في استعادة طاقتها تدريجيًا، حيث عادت للعمل بنسبة 50% عصر اليوم، ثم ارتفعت إلى 75% خلال الساعات الأخيرة، وتعمل حاليًا على ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة منذ أمس».

وأضاف أن المحافظة استعانت بأسطول من سيارات المياه النقية، ليس فقط من الجيزة، بل أيضًا من محافظتي القاهرة والقليوبية، لضمان توصيل المياه للأهالي لحين عودة الضخ الطبيعي، موضحًا أن وزارة الكهرباء دعمت المحافظة بسيارات طوارئ ومولدات متنقلة لضمان استقرار التيار الكهربائي بالمناطق المتأثرة، وتمت إعادة الإنارة بالفعل إلى غالبية المنازل.

وأكد المحافظ أن فرق الإصلاح لا تزال تعمل ميدانيًا حتى الآن، متوقعًا الانتهاء التام من إصلاح الكابلات خلال الساعتين المقبلتين، ما سيعيد الخدمات إلى طبيعتها بشكل كامل.

وشدد على أن سبب العطل يعود إلى الضغط الزائد على الكابلات، مشيرًا إلى أن الإصلاح الجاري هو إصلاح جذري ونهائي، ولن تتكرر الأزمة مرة أخرى.