مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم روسي بمسيرة على حافلة أوكرانيا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، في هجوم بمسيرة روسية استهدفت حافلة كانت تقلّ مدنيين في شمال شرق أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء القطرية.





و أعلن ألكسندر دروزدنكو الحاكم المحلي في منطقة سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا، عبر تطبيق ،تلجرام، أن شخصا لقي مصرعه في حريق ناجم عن شظايا متناثرة من مسيّرة أوكرانية، مشيرا إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين في الحادثة.





وذكرت السلطات المحلية، أن مسيرة روسية استهدفت حافلة تقلّ مدنيين في منطقة سومي مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أوكرانيين، هن نساء تتراوح أعمارهن بين 66 و78 عاما.





واختتمت موسكو وكييف مؤخرا جولة ثالثة من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية حيث اتفقتا خلالها على تبادل المزيد من الأسرى، لكن الجانبين لا يزالان بعيدين عن تحقيق وقف إطلاق النار واحتمال عقد اجتماع بين زعيميهما.







وتبادلت روسيا وأوكرانيا في وقت سابق اليوم، الإعلان عن إسقاط مسيرات، في استمرار للنزاع القائم بين الطرفين منذ فبراير 2022.