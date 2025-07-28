خالد أبو بكر يعلن موعد عودته لشاشة النهار بعد تعرضه لوعكة صحية

وجه الإعلامى خالد أبو بكر رسالة لجمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية الأربعاء الماضى على الهواء مباشرة خلال برنامج اخر النهار على قناة النهار .

وتابع أبو بكر خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : أشكر كل اللى سألو عنى أنا الحمد لله بخير وأعود إلى مكتبى وإلى برنامج آخر النهار يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله .

وأعلنت شبكة تليفزيون النهار عن اعتذار الإعلامي القدير، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، ووجهت رسالة طمأنة إلى جمهور البرنامج، متمنية له الشفاء العاجل ودوام الصحة.

واختتمت الشبكة بيانها بالقول: "نتمنى السلامة دائمًا للأستاذ خالد أبو بكر، ونشكر جمهور المشاهدين على تفهّمه ودعمه المستمر."