بعد صمت طويل.. أنغام تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة

أعلنت الفنانة أنغام عن نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا في ألمانيا، وذلك بعد فترة من الجدل والتكهنات حول حالتها الصحية.





وكشفت أنغام، عبر مديرة أعمالها رندا رياض، أنها تعاني من مشاكل صحية في البنكرياس، وتخضع لفحوصات دورية ضمن متابعة طبية منتظمة.





ونشرت الفنانة صورة لها من داخل المستشفى، في أول ظهور لها منذ تداول شائعات إصابتها بسرطان الثدي، والتي نفاها مكتبها الإعلامي مؤكدًا تمتعها بصحة جيدة.





وقد لاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن فرحتهم بنجاح العملية وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.