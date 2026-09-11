بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بإستدراج عامل والتعدى عليه بكلب بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بخطف نجل خالها داخل أرض زراعية والتعدى عليه بالضرب وتقييده وتهديده بكلب وتصويره وإرسال مقطع الفيديو لها لمساومة أهليته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه بالغربية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لمركز شرطة السنطة من المجنى عليه (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (4 أشخاص، سيدة) لقيام أحد المشكو فى حقهم بإستدراجه لقطعة أرض زراعية بزعم إنهاء خلاف مالى معه، ففوجئ بتواجد باقى المشكو فى حقهم، وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بتقييده وتحريض كلب "خاص بأحدهم" على عقره وتصويره والإستيلاء على هاتفه المحمول، وعقب ذلك تمكن من الهرب وعلل قيامهم بذلك لخلافات مالية بينه مع أحدهم، وتصويرهم مقطع الفيديو المشار إليه وإرساله لنجلة عمته القائمة على النشر لمساومة أهليته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم (3 منهم عناصر جنائية خطرة - مقيمين بذات الدائرة) وضُبط بحوزتهم الكلب الظاهر بمقطع الفيديو.. كما تم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه - الأدوات المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، تم إيداع الكلب بإحدى دور الرعاية البيطرية تنسيقاً والجهات المختصة.