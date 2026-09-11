الحكم على 8 متهمين بخلية الهيكل الإدارى بالهرم.. الأحد

تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، الأحد المقبل الموافق 13 سبتمبر 2026، الحكم في إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري بالهرم".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

كانت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين والمشدد 15 سنة لـ 8 آخرين، كما أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم علي قوائم الإرهاب ووضعهم تحت مراقبة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة، المتهمون من الأول وحتي الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السادس وحتى الأخير إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.