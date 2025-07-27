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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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إعلان تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 ينطلق رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات
تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 ينطلق رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات
عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025، لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها (النظام الحديث والنظام القديم)، وسط استعدادات مكثفة من مكتب التنسيق لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات بين النظامين الدراسيين. 

وبلغ عدد الطلاب في هذه المرحلة نحو 121,050 طالبًا وطالبة، موزعين على الشعب العلمية والأدبية.

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025

موعد تنسيق المرحلة الأولى 2025

يبدأ تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، ويستمر حتى السبت 2 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي.

 ويتيح الموقع للطلاب تسجيل رغباتهم على مدار الساعة خلال أيام المرحلة.

تنسيق المرحلة الأولى 2025

أعلنت الوزارة عن تنسيق المرحلة الأولى 2025 وفقًا للحدود الدنيا التالية:

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (بنسبة 91.56%) – عدد الطلاب: 21,853
الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (بنسبة 88.44%) – عدد الطلاب: 16,577
الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (بنسبة 72.81%) – عدد الطلاب: 54,073
إجمالي عدد الطلاب للنظام الحديث: 92,503 طالبًا وطالبة

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام القديم:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (بنسبة 85.37%) – عدد الطلاب: 280
الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (بنسبة 81.71%) – عدد الطلاب: 527
الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (بنسبة 65.85%) – عدد الطلاب: 2,218
إجمالي عدد الطلاب للنظام القديم: 3,025 طالبًا وطالبة

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى 2025 من النظامين معًا نحو 94,721 طالبًا وطالبة.

تنسيق الكليات 2025

يشمل تنسيق الكليات 2025 قبول الطلاب بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة المتاحة وفقًا لمجموعهم وترتيب رغباتهم، ويُراعى فيه التوزيع الجغرافي والإقليمي بشكل صارم، بما يضمن التوازن في التوزيع الطلابي على مؤسسات التعليم العالي في مختلف المحافظات.

تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسبة المئوية حكومي

فيما يخص شعبة علمي علوم، بلغ الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى بنظام حديث 362 درجة بنسبة 88.29%، ما يعكس ارتفاعًا نسبيًا في المجاميع مقارنة بالأعوام السابقة، أما بالنسبة للنظام القديم، فقد سجل الحد الأدنى 350 درجة بنسبة 85.37%.

تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي علوم

ويُنتظر أن تكون كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي في مقدمة الكليات التي تستوعب طلاب شعبة علمي علوم، خلال تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025، مع توقعات بمنافسة شديدة على كليات القمة كالعادة، ووجود تباين بين تنسيق النظامين حسب المجاميع.

موقع نتيجة التنسيق

بإمكان الطلاب معرفة نتائج القبول وطباعة بطاقة الترشيح النهائية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:
https://tansik.digital.gov.eg
ويُتاح الاستعلام بعد إعلان نتائج تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى، والتي تبدأ عقب إعلان نتائج المرحلة الثانية مباشرة.

تنسيق الكليات 2026

رغم أن الأنظار تتجه حاليًا إلى تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025، إلا أن وزارة التعليم العالي تواصل جهودها التطويرية للعام التالي.

وقد تم بالفعل الإعلان عن ضم عدد من الكليات الجديدة في منظومة التنسيق للعام الجامعي 2026/2025، منها:

كلية طب الفم والأسنان بجامعة سوهاج

كلية العلوم بمدينة السادات

كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد

كلية التعليم الابتكاري بجامعة الأقصر

كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2025

أوضحت الوزارة أن تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2025 جاء بناءً على نسب النجاح والمجاميع، مع مراعاة الفروق بين النظامين القديم والحديث، وذلك تحقيقًا للعدالة في فرص الالتحاق بالكليات.

تنسيق المرحلة الأولى من كام لكام؟

تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 من 362 درجة لشعبة علمي علوم (حديث)، وتنخفض إلى 327 درجة لشعبة أدبي (قديم). 

وقد تم تقسيم القبول بدقة لضمان استيعاب كل الطلاب المستوفين للشروط، وتمت إتاحة 75 رغبة لكل طالب.

متى ينتهي التنسيق؟

تنتهي المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات يوم السبت 2 أغسطس 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً، ولن يُسمح بعدها بتعديل الرغبات أو إدخال بيانات جديدة، لذا يجب على الطلاب الانتهاء من التقديم قبل هذا الموعد النهائي.

تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

تشهد كليات القطاع الطبي والعلمي طلبًا كبيرًا من الطلاب في شعبة علمي علوم، وتتصدرها كليات الطب البشري وطب الأسنان، تليها الصيدلة والعلاج الطبيعي، كما تشمل الخيارات كليات العلوم والتمريض والطب البيطري، وذلك ضمن خريطة تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم.

منظومة التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة والدبلومات

تعتمد وزارة التعليم العالي على منظومة إلكترونية متكاملة في عمليات التنسيق تشمل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتعد هذه المنظومة نقلة نوعية، تتيح للطالب التسجيل من أي مكان، وتوفر خدمات مثل:

  • تسجيل الرغبات إلكترونيًا دون الحاجة للمستندات الورقية
  • تعديل الرغبات أكثر من مرة خلال المرحلة
  • إرشادات واضحة لترتيب الرغبات حسب القطاعات والتوزيع الجغرافي
  • طباعة الإيصال الإلكتروني برقم مرجعي بعد التسجيل
  • الحصول على نتيجة التنسيق إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025

ويُذكر أن تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 يمثل بوابة عبور الطلاب إلى مرحلة التعليم الجامعي، حيث تتحدد مصائر آلاف الطلاب بناءً على رغباتهم وترتيبها، ويجب على الطلاب توخي الدقة عند إدخال البيانات، والاعتماد على الموقع الرسمي وحده.

وتوفر مرحلة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 فرصة لاختيار التخصص الجامعي المناسب، بشرط استيفاء قواعد القبول، وفي مقدمتها التوزيع الجغرافي.

وتهدف وزارة التعليم العالي من خلال تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 إلى تحقيق العدالة في التوزيع الأكاديمي، ومنح كل طالب حقه في الالتحاق بالمؤسسة التعليمية المناسبة.


كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني؟

في إطار حملة التوعية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نواصل معكم سلسلة "سؤال وجواب" لتقديم شرح مبسط لطلاب الثانوية العامة حول خطوات وإجراءات التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني؟

يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط:
https://tansik.digital.gov.eg 
وذلك باستخدام:
• رقم الجلوس الخاص به
• الرقم السري المدون على استمارة النجاح.

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