85.37% لعلمي علوم 81.7% رياضة 65.8% لأدبي.. ننشر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة النظام القديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد 27 يوليو 2025، انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، بنظاميه الحديث والقديم، الدور الأول.

وأكد الوزير في بيان رسمي، أن الدولة مستمرة في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة لربط التعليم بسوق العمل محليًا ودوليًا.

وشدد على أن الوزارة تسعى لتوسيع قاعدة فرص التعليم الجامعي بإنشاء كليات وبرامج أكاديمية جديدة تتناسب مع متطلبات المستقبل.

طلاب نظام الثانوية العامة القديم:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (85.37%) - عدد الطلاب: 1411

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (81.7%) - عدد الطلاب: 280

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (65.8%) - عدد الطلاب: 527

الإجمالي: 2218 طالبًا.