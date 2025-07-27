علوم 88.29% ورياضة 83.90% وأدبي 80.98%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2025، تفاصيل وموعد المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الثانوية العامة 2025 بنظاميها الحديث والقديم (الدور الأول).

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 (نظام حديث):

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29%، لعدد طلاب 22152.

الشعبة الهندسية: 344 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.90%، لعدد طلاب 16577.

الشعبة الأدبية: 332 درجة فأكثر، أي بنسبة 80.98%، لعدد طلاب 54073.

الإجمالي: 92702 طالبًا وطالبة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 (نظام قديم):

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر، أي بنسبة 85.37%، لعدد طلاب 14411.

الشعبة الهندسية: 330 درجة فأكثر، أي بنسبة 80.49%، لعدد طلاب 11162.

الشعبة الأدبية: 327 درجة فأكثر، أي بنسبة 79.76%، لعدد طلاب 2775.

الإجمالي: 28348 طالبًا وطالبة.

إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين

ويبلغ العدد الإجمالي للطلاب المقرر قبول رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق 121050 طالبًا وطالبة.

وأكد الوزير في بيانه حرص مكتب التنسيق على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على أن عملية التنسيق ستكون إلكترونية بالكامل من خلال موقع التنسيق الرسمي.