الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 للعام الدراسي الجديد خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

متى تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025؟

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات ستنطلق خلال ساعات قليلة، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للقبول في كل شعبة وفقًا لمؤشرات النتيجة.

رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2025

ويمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أهمية منح الحكومة اليابانية (MEXT) التي تعد من أهم برامج المنح الدراسية الممولة بالكامل من قبل وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT) اليابانية للطلاب الدوليين الذين يرغبون في الدراسة في اليابان.

وأشار إلى أن هذه المنحة تقدم للطلاب من مختلف المراحل الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراة)، منوهاً بأن هذه المنحة يتم التقدم لها عبر السفارة اليابانية أو عبر الجامعة اليابانية الموصى بها.