طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2025، تفاصيل وموعد المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الثانوية العامة 2025 بنظاميها الحديث والقديم (الدور الأول).

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 (نظام حديث):

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.5%.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.8%.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 (نظام قديم):

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر، أي بنسبة 85.37%.

الشعبة الهندسية: 335درجة فأكثر، أي بنسبة 81.7%.

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر، أي بنسبة 65.8%.

إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين

أكد الوزير في بيانه حرص مكتب التنسيق على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على أن عملية التنسيق ستكون إلكترونية بالكامل من خلال موقع التنسيق الرسمي.

وعند المقارنة الحد الادني للعام الحالي بالعام الماضي نجد ارتفاع طفيف في الحد الادني للشعبتين الادبية والعلمية، ولكن مع ارتفاع عدد الجامعات الأهلية والحكومية من المتوقع انخفاض كليات الطب.

تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024

وفقًا لنتائج تنسيق الجامعات 2024، أن تكون الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق لشعبة علمي علوم حوالي 371 درجة فأكثر، ما يعادل نسبة 90.48% أما الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة (الهندسية) فيقدر بـ 357 درجة بنسبة 87.07% بالنسبة للشعبة الأدبية، فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى 280 درجة، ما يعادل نسبة 68.29%.

وفي هذا التقرير سوف نعرض لطلاب الثانوية العامة 2025 نتيجة تنسيق الجامعات 2024 لكلية الطب والهندسة والحاسبات وهي الكليات الاكثر بحثا خلال الفترة الماضية.



كلية الطب 92.8%

كلية طب الأسنان 91.6 %

كلية الصيدلة 90.8%

كلية الهندسة 88.4%

كلية الحاسبات والمعلومات 85.2% رياضة

كلية التمريض84.2%