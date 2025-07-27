متاح الآن.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 نظام حديث

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.5%.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.8%.

ويمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الرسمي التالي:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg

تعليمات هامة لطلاب المرحلة الأولى عند تسجيل الرغبات:

يتم تسجيل الرغبات إلكترونيًا فقط من خلال موقع التنسيق الرسمي.

الموقع يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية.

يغلق باب التسجيل في تمام الساعة 7 مساءً في آخر يوم للمرحلة، ولن يُسمح بتعديل الرغبات بعد هذا التوقيت.

يُتاح للطلاب تعديل رغباتهم أكثر من مرة خلال الفترة المحددة، بدون قيود.

يجب على الطالب الالتزام بـقواعد التوزيع الجغرافي أثناء ترتيب الرغبات.

التأكد من إدخال رقم الجلوس والرقم السري بدقة لتجنب أي أخطاء.

عدد الرغبات المتاحة لكل طالب في هذه المرحلة هو 75 رغبة.