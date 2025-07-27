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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطب 93.6% والأسنان 92.4% والصيدلة 91.6% .. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
تقرير صدى البلد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2025، لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها (النظام الحديث والنظام القديم)، وسط استعدادات مكثفة من مكتب التنسيق لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات بين النظامين الدراسيين.

بلغ عدد الطلاب في هذه المرحلة نحو 121,050 طالبًا وطالبة، موزعين على الشعب العلمية والأدبية.

يبدأ تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، ويستمر حتى السبت 2 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي.

 يتيح الموقع للطلاب تسجيل رغباتهم على مدار الساعة خلال أيام المرحلة.

تنسيق المرحلة الأولى 2025

أعلنت الوزارة عن تنسيق المرحلة الأولى 2025 وفقًا للحدود الدنيا التالية:

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (بنسبة 91.56%) – عدد الطلاب: 21,853.
الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (بنسبة 88.44%) – عدد الطلاب: 16,577.
الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (بنسبة 72.81%) – عدد الطلاب: 54,073.
إجمالي عدد الطلاب للنظام الحديث: 92,503 طالبًا وطالبة

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام القديم:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (بنسبة 85.37%) – عدد الطلاب: 280.
الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (بنسبة 81.71%) – عدد الطلاب: 527.
الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (بنسبة 65.85%) – عدد الطلاب: 2,218.
إجمالي عدد الطلاب للنظام القديم: 3,025 طالبًا وطالبة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى 2025 من النظامين معًا نحو 94,721 طالبًا وطالبة.

وفي هذا التقرير سوف نعرض لطلاب الثانوية العامة 2025 نتيجة تنسيق الجامعات 2024 لكلية الطب والهندسة والحاسبات وهي الكليات الاكثر بحثا خلال الفترة الماضية.
 

كلية الطب 93.6%. 

كلية طب الأسنان 92.4 %.

كلية الصيدلة 91.6%.
كلية الهندسة 89.2%.
كلية الحاسبات والمعلومات 86.3% رياضة.
كلية التمريض85.4% .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي البحث العلمي تنسيق الجامعات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

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