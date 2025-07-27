مدير أمن سوهاج الجديد يتفقد الشوارع.. ويؤكد: أمن المواطن أولويتي

شهدت محافظة سوهاج، منذ قليل، جولة ميدانية مفاجئة أجراها اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج الجديد، بعد تسلّمه مهام منصبه، حيث حرص على المرور بعدد من الشوارع والميادين الحيوية بمدينة سوهاج.

وذلك في إطار حرصه على الاطمئنان على الحالة الأمنية ومتابعة انتظام الخدمات الشرطية.

مدير أمن سوهاج الجديد يتابع الحركة بشوارع المحافظة

بدأ اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، جولته بتفقد الحالة المرورية بمحيط كورنيش النيل وميدان الثقافة، ووجه بتكثيف التواجد الأمني خلال الفترات المسائية.

ومراعاة تحقيق السيولة المرورية، خاصةً في أوقات الذروة. كما تابع بنفسه عمل رجال المرور والخدمات الأمنية، مشددًا على أهمية حسن معاملة المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم.

وأكد مدير أمن سوهاج، خلال جولته، أن تحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة يأتي على رأس أولوياته، وأنه يعمل على تطبيق القانون بكل حزم، مع الحفاظ على احترام حقوق الإنسان.

كما أشار إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من أجل تعزيز منظومة الأمن المجتمعي.

اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز يُعد من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والانضباط، حيث يمتلك خبرات طويلة في العمل الميداني والإداري، وتدرّج في العديد من المناصب الهامة داخل وزارة الداخلية.

وقد لاقت جولته ارتياحًا كبيرًا بين المواطنين، الذين أعربوا عن ثقتهم في قيادته، متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة، وتعزيز حالة الأمن والأمان التي تشهدها المحافظة.