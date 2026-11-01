برلماني: القيمة الحقيقية لمنتدى مصر في تحويل مخرجاته إلى سياسات تخدم الشعب

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب متابعة مخرجات منتدى 2026 تعكس اهتمامًا بربط خطط الدولة ونتائج الحوار الوطني والمجتمعي باحتياجات المواطنين الفعلية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما طرحه المنتدى من رؤى وتوصيات، وتحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم.

وقال ناصر إن توجيه الحكومة بإعلان التوصيات وخطط تنفيذها وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية، ويمنح المواطنين فرصة لمتابعة ما يتم إنجازه، كما يتيح تقييم أداء الجهات المسؤولة والوقوف على التحديات التي قد تعوق تنفيذ المستهدفات، والعمل على معالجتها.

إعداد النشء والشباب

وأضاف أن الاهتمام الذي أولاه الرئيس لإعداد النشء والشباب يعكس أهمية بناء أجيال تمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على المشاركة في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب لا يقتصر على توفير البرامج التدريبية، وإنما يمتد إلى الاستماع لأفكارهم، وفتح قنوات تواصل حقيقية بينهم وبين المسؤولين، والاستفادة من مقترحاتهم في مواجهة التحديات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيه الرئيس بإبراز النماذج المصرية المتميزة من النابغين والمتفوقين يحمل رسالة مهمة حول ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه النجاح والتميز، وإعطاء العلم والابتكار المكانة التي يستحقانها، لافتًا إلى أن اكتشاف المواهب ورعايتها يمثلان استثمارًا طويل الأجل في قدرات الدولة ومقومات تقدمها.

وفي سياق متصل، أكد ناصر أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة الخدمات الرقمية للأشخاص الصم وضعاف السمع باستخدام الذكاء الاصطناعي تمثل توجهًا مهمًا نحو الاستفادة من التكنولوجيا في معالجة التحديات اليومية التي تواجه المواطنين، مشددًا على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بقدرتها على توفير خدمات يسهل الوصول إليها، إلى جانب دعم التأهيل المهني وتوسيع فرص العمل والدمج المجتمعي.

وأوضح أن التنمية الشاملة لا تتحقق بمجرد إطلاق المبادرات والبرامج، بل بمدى قدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق تغيير ملموس في مستوى الخدمات والفرص المتاحة أمامها، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مؤسسات الدولة ومتابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ.

واختتم النائب عادل ناصر تصريحه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لمنتدى 2026 تكمن في استمرارية الحوار وتحويل مخرجاته إلى سياسات وبرامج قابلة للقياس، بما يضمن أن تكون توصياته نقطة انطلاق لعمل مؤسسي مستدام، يضع المواطن واحتياجاته في قلب عملية صنع القرار.