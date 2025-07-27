سوهاج .. إصابة شابين بطلقات خرطوش في مشاجرة بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، أسفرت عن إصابة شابين بطلقات خرطوش، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين طرفين وسقوط مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة كل من:" الطرف الأول بسام م.م، 20 عامًا، عامل، مصابًا برش خرطوش متفرق بالجسم- نجل عمه، عمر ي.م.ا، 16 عامًا، طالب، مصابًا برش خرطوش بالذراع الأيمن والقدم اليمنى".

وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم، والطرف الثاني:" هيثم ا.ع.ا، 32 عامًا، عامل، وتم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة".

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وأفاد الطرف الأول بقيام الطرف الثاني بإحداث إصابتهما باستخدام السلاح المضبوط، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.