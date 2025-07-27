مُشاجرة عنيفة.. عامل يُمزّق جسد مندوب مشتريات في سوهاج | تفاصيل

شهد قسم ثانٍ سوهاج مشاجرة عنيفة بين مندوب مشتريات وعامل، أسفرت عن إصابة الأول بجروح قطعية في منطقة الصدر.

وتم نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، بينما تم ضبط الطرفين والتحفظ على أداة الجريمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما:" الطرف الأول محمد ع.ث.ا، 48 عامًا، مندوب مشتريات، ويقيم بمركز أخميم"، مصابًا بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى.

وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، و"الطرف الثاني يوسف ا.ز.م، 35 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب.

وأكد الطرف الأول أن إصابته جاءت نتيجة طعنه من الطرف الثاني بالسلاح المضبوط، إثر مشادة كلامية تطورت بينهما إلى مشاجرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.