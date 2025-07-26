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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية

المجلس الأعلى للجامعات المصرية
المجلس الأعلى للجامعات المصرية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه  الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

قد وافق علي انشاء جامعة سوهاج التكنولوجية كجامعة جديده منبثقه من الجامعة الحكومية، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

جامعة سوهاج

وقدم النعماني الشكر للدكتور ايمن عاشور لجهوده المبذوله في انشاء جامعة سوهاج التكنولوجيه والتي جاءت نتيجة ازدياد الطلب على التخصصات التكنولوجية والحاجة الملحة لتطوير الصناعات التكنولوجية بمحافظات جنوب الصعيد.

ودعم تلك الصناعات وتعزيزها بأيدي عاملة مدربة وذات كفاءة ومهارة فنية عالية، مضيفا انها تمثل نقلة نوعية لإقليم.

وتساهم فى استيعاب عدد كبير من الطلاب بمحافظات الصعيد الراغبين فى الدراسة بالمجال التكنولوجي.

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