قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة شخص وإصابة آخر إفي تصادم موتوسيكل وأتوبيس في الوادي الجديد
قيادي بحزب مستقبل وطن: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية عبث سياسي ومحاولة لتشويه الدولة
محمد رياض يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس العمل مع نور الشريف| فيديو
محمد شريف يرتدي شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى أمام البنزرتي التونسي
أحمد رضا : معسكر تونس حقق استفادة كبيرة لـ الأهلي
أخبار سارة تنتظر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي
بنت الأيه.. تامر حسني يبدأ حفل مهرجان العلمين بـ ميدلي حماسي
الجبهة الوطنية: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات أجنبية وأهداف مشبوهة
حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أول رد فعل من زيزو بعد الفوز على البنزرتي التونسي وديا
هل الحشيش حلال؟.. القصة الكاملة لفتوى الدكتورة سعاد صالح ورد الأوقاف
هل يقصد عمرو دياب ؟.. تامر حسني لمطرب شهير: عيب تقول كده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مزارع يحاول إنهاء حياته بـ"قرص الموت" في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة إصابة مزارع بتسمم حاد إثر تناوله قرصًا لحفظ الغلال داخل منزله، نتيجة خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوصول المدعو "ناصر ع. ع. ع"، 55 عامًا، مزارع، ويقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى طهطا العام مصابًا بحالة تسمم، إدعاء تناول قرص حفظ غلال.

وبسؤال المصاب، أفاد بأنه أثناء تواجده بمنزله، أقدم على تناول قرص مخصص لحفظ الغلال، مما أدى إلى إصابته، مرجعًا السبب إلى وجود خلافات أسرية، ونفى وجود شبهة جنائية أو اتهامه لأي شخص بالتسبب في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حوادث سوهاج حفظ الغلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

ترشيحاتنا

روبوت

روبوت بشري يغيّر بطاريته بنفسه.. هل نحن على أعتاب ثورة الآلات؟

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. بأنحف تصميم وأقوى معالج سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد و إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق ولماذا

نيسان قشقاي إم فولفو اى اكس 30

أيهما تفضل نيسان قشقاي أم فولفو آي إكس 30 الـ SUV

بالصور

حضور مكثف بحفل تامر حسني والشامي في ثاني ليالي مهرجان العلمين

حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تجعل حب المغامرة ينسيك التزاماتك

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025..النجاح مهم لكن لا تنسَ الاستمتاع بالحياة

برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تهرب من الواقع

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو
برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو
برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد