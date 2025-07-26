مزارع يحاول إنهاء حياته بـ"قرص الموت" في سوهاج

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة إصابة مزارع بتسمم حاد إثر تناوله قرصًا لحفظ الغلال داخل منزله، نتيجة خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوصول المدعو "ناصر ع. ع. ع"، 55 عامًا، مزارع، ويقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى طهطا العام مصابًا بحالة تسمم، إدعاء تناول قرص حفظ غلال.

وبسؤال المصاب، أفاد بأنه أثناء تواجده بمنزله، أقدم على تناول قرص مخصص لحفظ الغلال، مما أدى إلى إصابته، مرجعًا السبب إلى وجود خلافات أسرية، ونفى وجود شبهة جنائية أو اتهامه لأي شخص بالتسبب في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.