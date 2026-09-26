الأجندة الدولية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 26-9-2026

تنطلق اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 عدد من المباريات الهامة أبرزها مباراة إنجلترا وإسبانيا
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
سلوفينيا X إسكتلندا – الساعة 4 عصرا
سان مارينو X فنلندا – الساعة 7 مساء
آيسلندا X إستونيا – الساعة 7 مساء
تشيك X كرواتيا – الساعة 9:45 مساء
إنجلترا X إسبانيا – الساعة 9:45 مساء
مقدونيا الشمالية X سويسرا – الساعة 9:45 مساء
جزر الفارو X كازاخستان – الساعة 9:45 مساء
بلغاريا X لوكسمبورج – الساعة 9:45 مساء
ألبانيا X بيلاروسيا – الساعة 9:45 مساء
سلوفاكيا X مولدوفا – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا
كينيا X إيريتريا – الساعة 4 عصرا
جنوب أفريقيا X غينيا – الساعة 7 مساء
مواعيد المباريات الودية
المكسيك X كولومبيا – الساعة 1 ظهرا
الولايات المتحدة الأمريكية X بيرو – الساعة 11:30 مساء
مواعيد مباريات كأس الخليج
الكويت X العراق – الساعة 6 مساء
عمان X السعودية – الساعة 9 مساء