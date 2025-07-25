سوهاج في 24 ساعة| مشاجرة بالرصاص بسبب المصاهرة.. ووفاة طالب أزهري تهز المنشاة

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الوقائع المتفرقة التي تنوعت ما بين حوادث السقوط والحرائق والمشاجرات المسلحة.

بالإضافة إلى وفاة مفاجئة لطالب أزهري عقب أدائه صلاة الفجر وختم ورده من القرآن الكريم.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز تلك الوقائع المؤثرة التي هزت الشارع السوهاجي.

سقوط طفل من أعلى سطح عقار أثناء محاولة سرقة في أخميم

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية تمثلت في سقوط طفل يبلغ من العمر 13 عامًا من أعلى سطح عقار تحت الإنشاء.

ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفل من الطابق الرابع بعقار غير مكتمل البناء.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يُدعى "محمد ح.م.ا.ا"، ويقيم بدائرة المركز، وقد حاول سرقة أسلاك كهربائية من العقار، وعند مشاهدته من قبل المالك وأحد العمال، حاول القفز إلى سطح مجاور فاختل توازنه وسقط أرضًا.

وبسؤال مالك العقار "صبري ك.ب.م"، 50 عامًا، مقاول، وشاهد الواقعة "كرم م.ع.ا"، 55 عامًا، مبيض محارة، أكدا مضمون الواقعة، كما أيدت والدته، المدعوة "كريمة ص.م"، 45 عامًا، أن نجلها معتاد صعود العقارات لسرقة الخردة، ونفت وجود شبهة جنائية.

احتراق "تروسيكل" أسفل تندة أمام منزل صاحبه في البلينا

وفي مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، اندلع حريق مفاجئ في دراجة بخارية "تروسيكل" أثناء توقفها أسفل تندة من البوص أمام منزل مالكها، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، دون وقوع إصابات.

وكان اللواء صبري صالح عزب قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب الحريق بدائرة المركز.

وبالانتقال، تبين أن الدراجة البخارية تخص المدعو "عاطف ج.م.ا"، 39 عامًا، صاحب مطعم، ومقيم بذات الناحية، وأفاد بأن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ ورجّح أن تكون ناتجة عن شرز كهربائي في موتور التروسيكل، نافياً الشبهة الجنائية.

مشاجرة بسبب المصاهرة تسفر عن إصابتين بطلق ناري في مركز سوهاج

وفي واقعة أخرى، شهد مركز سوهاج مشاجرة دامية بين أبناء عائلة واحدة بسبب خلافات متعلقة بالمصاهرة، أسفرت عن إصابة اثنين بطلق ناري وثالث بكدمات متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء صبري صالح عزب إخطارًا من مأمور المركز يفيد بنشوب مشاجرة مسلحة، وبالانتقال تبين أن طرفيها هم:

"الطرف الأول كرم أ.م.ا، 28 عامًا، عامل، مصاب بطلق ناري في كف اليد اليسرى، وسيد س.س.م، 56 عامًا، مدرس، مصاب بطلق ناري في الفخذ الأيمن"، والطرف الثاني:" محمد م.ش.ا، 32 عامًا، عامل، مصاب بكدمات، وشقيقه وائل م.ش.ا، 45 عامًا، عامل".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة "وائل" على السلاح المستخدم، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، حيث أقر الطرف الأول بأن "وائل" هو من أطلق النار عليهم بسبب خلافات عائلية.

نشوب حريق بحوش في البلينا دون خسائر بشرية

كما شهد مركز البلينا نشوب حريق محدود في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص، وملحق بمنزل المواطن "الضبع أ.ع.أ"، 65 عامًا، بالمعاش، ومقيم بذات الناحية.

وتلقى مدير الأمن إخطارًا من مأمور المركز، يفيد بنشوب الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة، وأسفر عن احتراق كمية من البوص والتبن دون إصابات.

وأفاد مالك الحوش بأن سبب الحريق ماس كهربائي ناتج عن توصيلات عشوائية، ونفى الشبهة الجنائية.

وفاة طالب أزهري عقب ختم ورده القرآني في المنشاة

وفي واقعة إنسانية مؤثرة، تُوفي الطالب عبد الله خليل، أحد أبرز طلاب معهد محمد صديق المنشاوي الأزهري بمركز المنشأة، عقب أدائه صلاة الفجر وختم ورده القرآني مباشرة.

وكان الفقيد من طلاب الصف الثالث الإعدادي، وعضوًا في فريق الإنشاد الديني بمنطقة سوهاج الأزهرية، وشارك في فعاليات دولية ممثلًا للأزهر الشريف.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الطالب الراحل كان يتيم الأب ومحبوبًا بين زملائه ومعلميه، ووفاته تمثل خسارة فادحة للأزهر وللمجتمع التعليمي، وقد تم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وزملائه وأهالي المنطقة.