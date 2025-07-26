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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاب يطعن سائقًا بسلاح أبيض في سوهاج.. والأمن يتدخل

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أُصيب شاب في منتصف العشرينات بطعنة شبه نافذة بالظهر إثر مشاجرة بسبب خلافات مالية بدائرة قسم أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بوصول المدعو "حسين ح. أ. أ"، 26 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة القسم.

وذلك إلى مستشفى سوهاج الجامعي العام، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالجانب الأيسر من الظهر.

وبالانتقال والفحص، اتهم المصاب المدعو "محمود أ. ع. ع"، 23 عامًا، عامل، ويقيم بمركز سوهاج، بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، إثر مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة بإرشاده.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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