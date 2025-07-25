سوهاج.. سائق يشرع في إنهاء حياة جاره بدار السلام

أصيب عامل في العقد الثالث من عمره، بطعنتين نافذتين في الرقبة والبطن، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين سائق، بسبب خلافات الجيرة، بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

بوصول المدعو "عزت أ.م.أ"، 32 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليمنى وآخر بالبطن من الناحية اليسرى.

وبسؤال شقيق المصاب، المدعو "علاء أ.م.أ"، 36 عامًا، عامل، اتهم المدعو "نور ق.م.ط"، 24 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه باستخدام سلاح أبيض (سكين)، مما أسفر عن إصابته، بسبب خلافات سابقة تتعلق بالجيرة.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب، كما أرشد عن الأداة المستخدمة وتم ضبطها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.