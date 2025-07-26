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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نشوب حريق بمنزل 4 طوابق في مركز البلينا بـ سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق بسطح منزل مكوّن من أربعة طوابق، ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة.

ملك المواطن "غريب ا.م.س"، 62 عامًا، ويعمل عاملًا، ويقيم بذات الناحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بورود بلاغ بنشوب حريق أعلى أحد المنازل بدائرة المركز.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع بسطح المنزل، وأسفر عن احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما حدث، ورجح أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا ناتجًا عن توصيلات عشوائية أعلى سطح المنزل، مؤكدًا عدم اتهامه لأحد بالتسبب في الحريق، ونفى وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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