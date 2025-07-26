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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

“تعليم سوهاج” يفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة أصدقاء المكتبة

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على أهمية توفير كافة سبل الدعم لاكتشاف وتنمية قدرات الطلاب الموهوبين والمتميزين بمختلف المراحل التعليمية تنفيذا لخطة الوزارة لدعم وتفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس.

جاء ذلك خلال رساله التهنئة التى بعث بها   إلى سليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية بديوان المديريه عقب فوز المديريه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة اصدقاء المكتبة للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

تعليم سوهاج

وأوضح أحمد حسين موجه عام المكتبات بديوان المديريه ان المسابقة من المسابقات الوزارية التى تنظمها الإدارة العامة للمكتبات بالوزارة سنوياً.

والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات القراءة  لدى الطلاب وتعميق معرفتهم بأعمال ومهام المكتبة.

وأكد أنه في إطار تنفيذ توجيهات قيادات المديرية على أهمية العمل بروح الفريق تمكنت كل من الطالبة فريدة مرسي محمود.

والطالبة ملك ناصر خلف والطالبة رنا سامح عبد الحكيم فريق مدرسة الزبايبه للتعليم الأساسي باداره البلينا التعليمية من الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وذلك في مسابقة اصدقاء المكتبة للمرحلة الإعدادية كما تمكن كل من الطالبه نورهان عبد القادر لملوم والطالب محمد شريف عبد المنعم.

والطالب حسام على يوسف فريق مدرسة صفوه مصر الخاصة بإدارة البلينا التعليمية من اقتناص الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أصدقاء المكتبه للمرحلة الثانوية.

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