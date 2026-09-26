بتغسلي الخضار قبل تخزينه؟.. خطأ شائع يقلل مدة صلاحيته.. اعرفي الطريقة الصحيحة

تحرص كثير من ربات البيوت على غسل الخضار بمجرد شرائه، ثم وضعه في الثلاجة حتى يكون جاهزًا للاستخدام في أي وقت، لكن هل هذه الطريقة تحافظ فعلًا على الخضار طازجًا لفترة أطول؟

بتغسلي الخضار قبل تخزينه؟

قلت خبيرة الإقتصاد المنزلي هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الحقيقة أن غسل الخضار قبل تخزينه ليس دائمًا أفضل اختيار، خاصة إذا تم وضعه في الثلاجة وهو مبلل، لأن الرطوبة الزائدة يمكن أن تسرّع تلف بعض الأنواع وتساعد على نمو العفن.

وفي المقابل، هناك خضروات يمكن غسلها قبل التخزين، لكن بشرط تجفيفها جيدًا والتعامل معها بطريقة مناسبة.

ليه المياه الزائدة بتبوظ الخضار أسرع؟

الخضروات الطازجة تحتوي بطبيعتها على نسبة مرتفعة من المياه، وعندما تضاف إليها رطوبة خارجية وتظل محبوسة داخل كيس أو علبة مغلقة، يمكن أن تصبح بيئة مناسبة لتلف بعض الأجزاء بسرعة أكبر.

ولهذا توصي وزارة الزراعة الأمريكية بفحص الخضروات وإزالة الأجزاء التالفة قبل التخزين، كما تشير إرشادات حفظ المنتجات الطازجة إلى أهمية منع تراكم الرطوبة الزائدة أثناء التخزين.

وتختلف طريقة الحفظ من نوع إلى آخر؛ فبعض الخضروات تستفيد من الرطوبة المناسبة، بينما تحتاج أنواع أخرى إلى بيئة أكثر جفافًا.

5 أخطاء بتقلل مدة صلاحية الخضار

1. غسل الخضار ثم تخزينه وهو مبلل

ده من أكثر الأخطاء انتشارًا.

إذا غسلتِ الخضار ثم وضعتيه مباشرة في الثلاجة وهو مبلل، فقد تتجمع قطرات المياه بين الأوراق أو حول السيقان، ما يسرّع ظهور علامات التلف في بعض الأنواع.

لذلك إذا قررتِ غسل الخضار قبل التخزين، يجب تجفيفه جيدًا جدًا قبل وضعه في الثلاجة.

أما إذا لم تكوني بحاجة إلى غسله مسبقًا، فيمكن تأجيل الغسل إلى وقت الاستخدام، مع تنظيفه جيدًا قبل تناوله أو طهيه.

2. وضع الخضار في كيس مغلق تمامًا وهو رطب

الكيس المغلق يحبس الرطوبة، وبالتالي فإن وضع خضار مبلل داخله قد يسرّع التلف.

يمكن استخدام أكياس أو عبوات مناسبة للتخزين، مع مراعاة نوع الخضار واحتياجاته من الرطوبة والتهوية.

وبالنسبة للخضروات الورقية، يمكن وضع مناشف ورقية نظيفة حولها للمساعدة على امتصاص الرطوبة الزائدة، مع تغييرها إذا أصبحت مبللة.

3. تخزين الخضار التالف مع السليم

ثمرة واحدة تالفة قد تؤثر في باقي الكمية، خصوصًا إذا كانت تحمل عفنًا.

لذلك افحصي الخضار عند تخزينه، وتخلصي من القطع التي تظهر عليها علامات واضحة للتلف بدلًا من وضعها مع الخضار السليم.

وتنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بفصل المنتجات الطازجة التالفة أو التي يظهر عليها العفن عن باقي الطعام.

4. غسل الخضار بالماء والصابون

قد تعتقد بعض السيدات أن غسل الخضار بالمنظفات أو الصابون يجعله أكثر أمانًا، لكن هذه الطريقة غير موصى بها.

وتنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بغسل الخضار والفواكه تحت ماء جارٍ نظيف، وعدم استخدام الصابون أو المنظفات أو محاليل غسل الأطباق على المنتجات الغذائية، لأن هذه المواد قد تترك بقايا ضارة.

كما أن غسل الخضار لا يعني أنه أصبح معقمًا بالكامل، لكنه يساعد على تقليل الأوساخ وبعض الملوثات الموجودة على سطحه.

الخضار

5. وضع كل أنواع الخضار في نفس الكيس

مش كل الخضروات لها نفس احتياجات التخزين.

الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والسبانخ تحتاج إلى عناية خاصة لمنع الرطوبة الزائدة، بينما أنواع أخرى مثل البطاطس والبصل والثوم تحتاج إلى ظروف مختلفة عن الثلاجة في كثير من الحالات.

لذلك لا يفضل التعامل مع كل الخضار بالطريقة نفسها.

إيه الخضار اللي الأفضل ما تغسليهوش قبل التخزين؟

بالنسبة للخضروات التي تتأثر سريعًا بالرطوبة، يمكن أن يكون من الأفضل تأجيل الغسل إلى ما قبل الاستخدام، خصوصًا إذا لم يكن هناك سبب لغسلها مسبقًا.

أما الخضروات الورقية، فإذا تم غسلها مسبقًا، فيجب تجفيفها جيدًا قبل التخزين.

والقاعدة البسيطة هي: المياه على الخضار ليست المشكلة وحدها، لكن بقاء الرطوبة محبوسة حوله لفترة طويلة هو ما قد يسرّع التلف.

الطريقة الصحيحة لحفظ الخضار في الثلاجة

قبل التخزين، افحصي الخضار وتخلصي من أي جزء تالف.

إذا اخترتِ غسل الخضار قبل التخزين، جففيه جيدًا باستخدام منشفة نظيفة أو اتركيه حتى يجف تمامًا، حسب نوعه.

بعد ذلك ضعي كل نوع في العبوة المناسبة له، وتجنبي حشر كمية كبيرة في كيس واحد.

كما يجب تنظيف الثلاجة بصورة دورية، لأن تراكم الأوساخ أو بقايا الطعام قد يؤدي إلى انتقال الملوثات بين الأطعمة.

وعند تناول الخضار، اغسليه جيدًا تحت ماء جارٍ نظيف، مع فرك الأسطح الصلبة عند الحاجة. ولا يكفي مجرد نقع الخضار في الماء ثم إخراجه دون تنظيف مناسب.

هل غسل الخضار قبل التخزين خطأ دائمًا؟

الغسل قبل التخزين ليس خطأ في كل الحالات، لكن المشكلة الأساسية هي تخزين الخضار وهو مبلل أو التعامل مع جميع الأنواع بالطريقة نفسها.

فإذا كان غسل الخضار قبل التخزين يوفر عليك الوقت، احرصي على تجفيفه جيدًا وتخزينه بالطريقة المناسبة لنوعه.

أما إذا كنتِ تريدين إطالة مدة بقاء بعض الخضروات طازجة، فقد يكون تأجيل الغسل إلى وقت الاستخدام خيارًا عمليًا، خصوصًا عندما لا توجد حاجة لغسلها مسبقًا.