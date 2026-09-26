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شام الذهبي تخوض أولى تجاربها الغنائية وتكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شام الذهبي تخوض أولى تجاربها الغنائية وتكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة

شام الذهبي
شام الذهبي
أوركيد سامي

تستعد شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، لخوض أولى تجاربها في عالم الغناء، بعد فترة من الحديث عن رغبتها في دخول المجال الفني، لتعلن أخيراً عن موعد طرح أغنيتها الأولى، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها.

وشاركت شام الذهبي جمهورها عبر حسابها على منصة «إنستغرام» مقطع فيديو قصيراً من أجواء العمل الغنائي الجديد، ظهرت خلاله برفقة عدد من صديقاتها على شاطئ البحر، وسط أجواء صيفية اتسمت بالعفوية والمرح.

وظهرت شام في الفيديو وهي تدندن مقطعاً من الأغنية، فيما أحاطت بها صديقاتها في أجواء مليئة بالضحك والرقص، لتكشف من خلال هذه اللقطات جانباً من طبيعة العمل المنتظر، قبل ساعات من طرحه رسمياً.

شام الذهبي تكشف موعد طرح أغنيتها الأولى

وأعلنت شام الذهبي عن طرح أولى أغنياتها يوم السبت 26 سبتمبر ، أيلول 2026، معربة عن حماسها لمشاركة تجربتها الجديدة مع الجمهور، ومؤكدة أن الأغنية خرجت من القلب وتحمل الكثير من مشاعر الحب.

وكتبت شام في تعليقها على الفيديو رسالة إلى جمهورها، أشارت فيها إلى أن الأغنية جاءت نتيجة تجربة غنائية تخوضها للمرة الأولى، متمنية أن تصل إلى قلوب المستمعين بالطريقة نفسها التي خرجت بها من قلبها.

وقالت في رسالتها: «على موجة الحب.. غنيته من قلبي بكل حب إلكن، وبكرة رح تسمعوها أغنية معمولة بحب، وبتمنى توصل لقلوبكم متل ما طلعت من قلبي.. بكرة موعدنا».

ويأتي الإعلان بعد محاولات من شام لإقناع والدتها أصالة بخوض هذه التجربة، في ظل العلاقة القريبة التي تجمع بينهما، واهتمام شام المستمر بالمجال الفني والإبداعي من خلال أعمالها السابقة.

تفاعل الجمهور مع تجربة شام الغنائية

وفور إعلان شام الذهبي عن موعد طرح الأغنية، تفاعل عدد من متابعيها مع الخطوة الجديدة، وحرصوا على التعبير عن دعمهم وتشجيعهم لها قبل الاستماع إلى الأغنية كاملة.

وتضمنت التعليقات عبارات تشيد بخطوتها، من بينها «مبدعة» و«تحفة»، في حين استعاد عدد من المتابعين موقف أصالة السابق من فكرة دخول ابنتها عالم الغناء.

وكتب أحد المتابعين تعليقاً ساخراً يذكّر بموقف أصالة، قائلاً: «يا شام أمك قالتلك بعدي عن الموسيقى»، بينما كتب آخر: «لك يا شام صولا قالتلك بعدي عن الغنيي».

وجاءت هذه التعليقات في إشارة إلى مقطع فيديو سابق شاركته شام الذهبي، ظهرت خلاله أصالة وهي تعبر بطريقة طريفة عن رفضها لفكرة اتجاه ابنتها إلى الغناء والموسيقى.

أصالة سبق أن رفضت فكرة غناء ابنتها

وكانت شام الذهبي قد شاركت جمهورها في وقت سابق مقطع فيديو جمعها بوالدتها أصالة، ظهرت خلاله الفنانة السورية وهي تعارض فكرة دخول ابنتها مجال الغناء، في موقف عائلي طريف حظي بتفاعل الجمهور.

ورغم موقف أصالة الذي ظهر في الفيديو، يبدو أن شام قررت خوض التجربة بنفسها، لتنتقل من الاهتمام بالمجال الفني والإنتاج إلى الوقوف أمام الميكروفون وتقديم عمل غنائي بصوتها.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لحضور شام في الوسط الفني خلال السنوات الماضية، وإن كان بعيداً عن الغناء، إذ شاركت في إنتاج وتنفيذ عدد من الأعمال المرتبطة بوالدتها، إلى جانب نشاطها الخاص.

شام الذهبي خلف كواليس «الأصالة»

وفي سياق متصل، ارتبط اسم شام الذهبي مؤخراً بأغنية «الأصالة» التي قدمتها والدتها أصالة، والتي تولت شام إنتاجها، في عمل حمل طابعاً سورياً واضحاً، وشارك في تنفيذه عدد من المبدعين السوريين.

وحرصت شام خلال تنفيذ العمل على التعاون مع مجموعة من الفنانين والمبدعين السوريين، إذ كتب كلمات الأغنية الشاعر أمجد جمعة، بينما تولى فؤاد جنيد مهمة وضع الألحان والتوزيع الموسيقي.

أما الرؤية الإخراجية للفيديو كليب، فتولاها المخرجان بيتر رمسيس وبيتر جورج، وجاء العمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليقدم معالجة بصرية مختلفة لفكرة الأغنية.

قصة «الأصالة» تجمع بين الحب والحنين إلى الوطن

وتدور فكرة أغنية «الأصالة» حول مفهوم الأصالة باعتباره قيمة مرتبطة بالوفاء والانتماء والتمسك بالجذور، وهي الفكرة التي انعكست أيضاً على أحداث الفيديو كليب.

ويروي العمل قصة فتاة عاشت تجربة حب في وطنها، قبل أن تضطر إلى مغادرته والعيش بعيداً عنه، لتعود في نهاية المطاف إلى الشام، حيث تجد عقداً محفوراً عليه لفظ «الأصالة».

ويحمل هذا التفصيل دلالة رمزية على أن الغربة والابتعاد عن الوطن قد يغيران الكثير من تفاصيل الحياة، لكنهما لا يغيران مشاعر الإنسان تجاه جذوره والأشخاص والأماكن التي ارتبط بها.

من الإنتاج إلى الغناء

وتفتح تجربة شام الذهبي الغنائية الجديدة فصلاً مختلفاً في علاقتها بالمجال الفني، بعدما ارتبط اسمها خلال الفترة الماضية بصورة أكبر بالعمل خلف الكواليس والإنتاج، إلى جانب ظهورها المستمر برفقة والدتها أصالة.

ومع اقتراب طرح أغنيتها الأولى، تتجه الأنظار إلى التجربة التي اختارت شام أن تقدمها للجمهور، خاصة أنها تأتي بعد حديث سابق عن رفض والدتها دخولها عالم الموسيقى، وهو الأمر الذي منح الإعلان عن الأغنية جانباً طريفاً زاد من تفاعل المتابعين معها.

وتنتظر شام الذهبي ردود فعل الجمهور على أولى خطواتها الغنائية، في تجربة اختارت أن تعلن عنها من أجواء صيفية عفوية، مؤكدة أن الأغنية بالنسبة إليها تجربة شخصية خرجت من القلب، قبل أن تصل إلى الجمهور.

https://www.instagram.com/shamalzahabi?stkn=aXlvZ2NhM3puZThw

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