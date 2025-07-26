محافظ الوادى الجديد: قرب الانتهاء من محور الخارجة سوهاج بتكلفة 1,5 مليار جنيه

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن قرب الانتهاء من تنفيذ محوري الخارجة سوهاج بطول 142 كيلو متر حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى للمحور بطول 117 كيلو متر وبتكلفة تصل إلى حوالى مليار و 500 مليون جنيه وهو أحد المحاور المهمة لربط محافظة الوادى الجديد بمحافظات الصعيد، تحت إشراف جهاز تعمير الوادى الجديد، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات، وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، من خلال تطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية التى تربط بين المحاور الرئيسية في جميع محافظات .

وأضاف المحافظ، أن محور الخارجة سوهاج أحدث مشروع ينضم لأطول شبكة تغطى ربوع المحافظة وربطها بمحافظات الجمهورية بطول 2100 كيلو متر وبتكلفة تقارب 53 مليار جنيه وصولاً إلى توشكى فى أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، وشملت خطة التنمية والتطوير إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والخارجية( مع المحافظات المجاورة) وتوفير شبكة مواصلات متنوعة تسهم في ربط المحافظة بباقي محافظات الجمهورية.