أضاعت بهجة المونديال.. فرج عامر يكشف سر النهاية الحزينة لمباراة مصر وأنجولا

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، منتقدًا أداء اللاعبين خلال المباراة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نهاية حزينة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات بطولة إفريقيا، أضاعت بهجة منتخبنا في كأس العالم».

وأضاف: «لاعبي مصر كانوا تايهين في الملعب في الشوط الأول، وحاولوا آخر نصف ساعة من المباراة ما فات، لكن انعدام الروح والتفاهم بين اللاعبين أنهى المباراة بالتعادل».

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب أنجولا سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات، يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

القناة الناقلة

وتنطلق مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر

1- مالاوي: 3 نقاط

2- مصر: نقطة واحدة

3- أنجولا: نقطة واحدة

4- جنوب السودان: دون نقاط