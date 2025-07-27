حوادث مأساوية تضرب محافظة سوهاج | حرائق بالجملة وشاب ينهي حياته بـ«قرص الموت»

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية مجموعة من الحوادث المتفرقة، أثارت حالة من الجدل والقلق بين الأهالي وتنوعت الحوادث ما بين جرائم قتل وحرائق فى عدد من المناطق.

حريق يلتهم حوشًا



شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك أحد الأهالي، دون وقوع إصابات بشرية، فيما التهمت النيران محتويات الحوش بالكامل قبل السيطرة عليها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، حيث جرت السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بحوش مشيد من الطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك المدعو "أشرف ر.ع.ا"، 45 عامًا، نجار، ويقيم بذات الناحية، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وأسفرت التلفيات عن احتراق كمية من البوص والتبن والعروق الخشبية، فيما رجح مالك الحوش أن يكون سبب الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي نتيجة التوصيلات العشوائية بالحوش، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما تم نفي وجود شبهة جنائية.

نشوب حريق بصالة شقة سكنية

شهد مركز البلينا جنو بمحافظة سوهاج، حريقًا محدودًا اندلع داخل صالة شقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من 4 طوابق، دون وقوع إصابات، فيما أتت النيران على بعض محتويات الشقة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب حريق بصالة شقة سكنية بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي أرجاء المنزل.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع بصالة شقة تقع بالطابق الأرضي في منزل مكوَّن من 4 طوابق، ملك المدعو "ممدوح ع.ع.ا"، 55 عامًا، موظف، ويقيم بذات الناحية، وأسفر الحريق عن احتراق بعض الأثاثات دون حدوث إصابات بشرية.

ورجح مالك العقار أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا من مفتاح تشغيل مصباح بالصالة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

شاب يُنهي حياته

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، حيث أقدم شاب في التاسعة عشرة من عمره على إنهاء حياته، بعد تناوله قرصًا سامًا لحفظ الغلال داخل منزله.

نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، ما أدى إلى وفاته عقب وصوله إلى المستشفى.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا.

يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول المدعو "عمرو ع.م.ع"، 19 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بحالة تسمم إدعاء تناول قرص حفظ غلال، وتُوفي عقب وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.

وبسؤال والدته، المدعوة "ندوة ص.ا.ع"، 55 عامًا، ربة منزل، أفادت أنه أثناء تواجدهما بالمنزل، تناول نجلها قرصًا سامًا لحفظ الغلال.

بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، كما نفت وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.