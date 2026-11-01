برلمانية: توجيهات الرئيس عقب منتدى 2026 تؤسس لمرحلة جديدة من تمكين الشباب

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مخرجات منتدى 2026 تعكس اهتمامًا واضحًا ببناء الإنسان المصري من مختلف جوانبه، وتؤكد أن الاستثمار في قدرات المواطنين، واكتشاف مواهبهم، وتوفير الفرص التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية.

وقالت صبري إن ما تضمنته التوجيهات من التوسع في برامج إعداد الأطفال والشباب، وإتاحة قنوات للتواصل بينهم وبين المسؤولين، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الحوار والاستماع إلى الأجيال الجديدة، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، والاستفادة من أفكارهم في تطوير السياسات والمبادرات التي تستهدف مستقبلهم.

وأضافت أن الاهتمام بإبراز النماذج المصرية المتميزة من النابغين والمتفوقين في الميادين والأماكن العامة يحمل دلالة مهمة، تتمثل في ترسيخ قيمة النجاح والتميز داخل المجتمع، وتحويل قصص التفوق إلى مصدر إلهام للأجيال الجديدة، خاصة أن مصر تمتلك ثروة بشرية واعدة تحتاج إلى الاكتشاف والرعاية وتوفير البيئة المناسبة للإبداع.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بما وجه به الرئيس بشأن تطوير منظومة الخدمات والتواصل الرقمي للأشخاص الصم وضعاف السمع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في إزالة الحواجز التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل نقلة مهمة في مفهوم تقديم الخدمات، ويعزز قدرتهم على التواصل والاستقلال والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأكدت صبري أن توفير برامج التأهيل المهني وفرص العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن إتاحة الخدمات الرقمية، فالمطلوب هو بناء منظومة متكاملة تضمن انتقالهم من الحصول على الخدمة إلى امتلاك فرص حقيقية للتعلم والعمل والإنتاج، بما يحفظ كرامتهم ويعزز دورهم في المجتمع.

وشددت على أهمية متابعة تنفيذ توصيات المنتدى وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة، باعتبار أن المتابعة الجادة هي الضمان لتحويل التوجيهات إلى إنجازات حقيقية، مشيرة إلى أن استمرار الحوار المجتمعي والاستماع إلى المواطنين يمثلان عنصرين أساسيين في تحديد الأولويات ومعالجة التحديات.

واختتمت النائبة شيرين صبري تصريحها بالتأكيد على أن بناء الإنسان يبدأ من اكتشاف قدراته واحترام اختلاف احتياجاته وإتاحة الفرصة أمامه للنجاح، وأن قوة المجتمع تقاس بقدرته على احتضان جميع أبنائه وتمكينهم من المشاركة في صناعة مستقلة.