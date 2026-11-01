قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتعاون مع ألمانيا.. تجهيز 50 مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية
وزير التعليم يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي بمكتبه ويكرمها
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع
القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا
منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية
حتى الزبالة رفضت حكومة نتنياهو.. مكبات إسرائيل تنهار تحت أكوام القمامة
وزير التعليم: إنشاء 103مدرسة مصرية يابانية يلتحق بها ما يزيد على 31 ألف طالب
وزير التعليم : نسب الحضور في المدارس بلغت 91.6%
بقيمة مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي
قانون المحال العامة يضع 9 خطوط حمراء أمام أصحاب المقاهي والمطاعم
نائبة تفتح ملف نزيف الطرق.. سؤال برلماني للحكومة عن ضحايا حوادث 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس عقب منتدى 2026 تؤسس لمرحلة جديدة من تمكين الشباب

النائبة شيرين صبري
النائبة شيرين صبري
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مخرجات منتدى 2026 تعكس اهتمامًا واضحًا ببناء الإنسان المصري من مختلف جوانبه، وتؤكد أن الاستثمار في قدرات المواطنين، واكتشاف مواهبهم، وتوفير الفرص التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية.

وقالت صبري إن ما تضمنته التوجيهات من التوسع في برامج إعداد الأطفال والشباب، وإتاحة قنوات للتواصل بينهم وبين المسؤولين، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الحوار والاستماع إلى الأجيال الجديدة، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، والاستفادة من أفكارهم في تطوير السياسات والمبادرات التي تستهدف مستقبلهم.

وأضافت أن الاهتمام بإبراز النماذج المصرية المتميزة من النابغين والمتفوقين في الميادين والأماكن العامة يحمل دلالة مهمة، تتمثل في ترسيخ قيمة النجاح والتميز داخل المجتمع، وتحويل قصص التفوق إلى مصدر إلهام للأجيال الجديدة، خاصة أن مصر تمتلك ثروة بشرية واعدة تحتاج إلى الاكتشاف والرعاية وتوفير البيئة المناسبة للإبداع.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بما وجه به الرئيس بشأن تطوير منظومة الخدمات والتواصل الرقمي للأشخاص الصم وضعاف السمع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في إزالة الحواجز التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل نقلة مهمة في مفهوم تقديم الخدمات، ويعزز قدرتهم على التواصل والاستقلال والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأكدت صبري أن توفير برامج التأهيل المهني وفرص العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن إتاحة الخدمات الرقمية، فالمطلوب هو بناء منظومة متكاملة تضمن انتقالهم من الحصول على الخدمة إلى امتلاك فرص حقيقية للتعلم والعمل والإنتاج، بما يحفظ كرامتهم ويعزز دورهم في المجتمع.

وشددت على أهمية متابعة تنفيذ توصيات المنتدى وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة، باعتبار أن المتابعة الجادة هي الضمان لتحويل التوجيهات إلى إنجازات حقيقية، مشيرة إلى أن استمرار الحوار المجتمعي والاستماع إلى المواطنين يمثلان عنصرين أساسيين في تحديد الأولويات ومعالجة التحديات.

واختتمت النائبة شيرين صبري تصريحها بالتأكيد على أن بناء الإنسان يبدأ من اكتشاف قدراته واحترام اختلاف احتياجاته وإتاحة الفرصة أمامه للنجاح، وأن قوة المجتمع تقاس بقدرته على احتضان جميع أبنائه وتمكينهم من المشاركة في صناعة مستقلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة شيرين صبري مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون بقيمة 3.3 مليون دولار

مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ترتفع 7% في أكتوبر الماضي مدفوعة بالسيارات الكهربائية

مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ترتفع 7% في أكتوبر الماضي مدفوعة بالسيارات الكهربائية

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً طارئاً لمتصفح "كروم 156" لسد 21 ثغرة أمنية

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد