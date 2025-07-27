قصة كفاح.. نائب محافظ سوهاج يُكرم سيدة وابنها اجتازا الثانوية العامة بإرادة تُدرّس

كرّم الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، سارة أحمد من قرية باصونه بمركز المراغة، ونجلها محمد السيد، بعد نجاحهما سويًا في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وتقديمهما نموذجًا مشرفًا في الإصرار والكفاح، حظي بإشادة واسعة من أبناء المحافظة ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التكريم الذي أقيم بديوان عام المحافظة، أعرب نائب المحافظ عن فخره بما قدمته الأم من رسالة قوية للمجتمع.

محافظة سوهاج

وأكد أن ما فعلته يبرهن على أن التعليم لا يرتبط بعمر، بل الإرادة والطموح، وأن سوهاج دائمًا ما تفخر بنماذجها الملهمة.

وحصلت سارة أحمد على 89%، فيما حصل نجلها محمد السيد على 86%، بعد عام دراسي قضياه معًا في مدرسة رجب محمد محمود الثانوية، متحدين الصعوبات والظروف ومقدّمين قصة إنسانية ألهمت الجميع.

وقال نائب المحافظ في كلمته:" هذا النموذج المشرف يستحق الدعم والتقدير، ونتطلع إلى رؤية الأم وابنها ضمن أوائل الكليات قريبًا، فهما قدوة حقيقية لكل من يسعى لتحقيق هدفه رغم التحديات".

من جانبها، أعربت الأم عن سعادتها بهذا التكريم، وقالت:"فرحتي اليوم لا توصف، ليس فقط لأنني نجحت، ولكن لأن الدولة تقدرنا وتشجعنا، وأشكر سيادة نائب المحافظ على هذه اللفتة الكريمة".

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج على دعم النماذج الإيجابية والملهمة، وتشجيع المواطنين على استكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم.