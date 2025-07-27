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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فرن بلدي يشعل النيران في حوش للماشية بالعسيرات في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق بحوش تابع لأحد المواطنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع إصابات بشرية، فيما أتت النيران على بعض محتويات الحوش.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك المواطن أحمد ف.ا، 38 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية.

تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، والسيطرة على النيران، وإخمادها بالكامل قبل امتدادها للمنازل المجاورة، دون وقوع أية إصابات بشرية، أسفر الحريق عن احتراق كمية من البوص والتبن داخل الحوش.

وبسؤال مالك الحوش، أفاد بمضمون ما سبق، ورجح أن سبب الحريق يعود إلى تطاير شرر من فرن بلدي كان موجودًا داخل الحوش، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فيه، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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