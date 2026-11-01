قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي بمكتبه ويكرمها
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع
القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا
منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية
حتى الزبالة رفضت حكومة نتنياهو.. مكبات إسرائيل تنهار تحت أكوام القمامة
وزير التعليم: إنشاء 103مدرسة مصرية يابانية يلتحق بها ما يزيد على 31 ألف طالب
وزير التعليم : نسب الحضور في المدارس بلغت 91.6%
بقيمة مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي
قانون المحال العامة يضع 9 خطوط حمراء أمام أصحاب المقاهي والمطاعم
نائبة تفتح ملف نزيف الطرق.. سؤال برلماني للحكومة عن ضحايا حوادث 2026
هل يتساقط شعرك أكثر في الخريف؟ .. 6 أسباب خفية.. ومتى تحتاجين إلى العلاج؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إجازة دون أجر تصل إلى 6 سنوات.. قانون الخدمة المدنية يمنح الموظفات حق رعاية الأطفال

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية
حسن رضوان

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الضوابط المنظمة لحصول الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على إجازات بدون أجر، سواء لأسباب تتعلق بظروف العمل والأسرة أو لمرافقة الزوج أو الزوجة حال السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة، مع إقرار حالات تستوجب موافقة جهة العمل على منح الإجازة، وأخرى تخضع لتقدير السلطة المختصة.

وتضمنت أحكام القانون ضمانات للموظفين في بعض الحالات الأسرية، حيث ألزم جهة العمل بالموافقة على طلب الإجازة بدون أجر إذا سافر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما منح الموظفة حق الحصول على إجازة لرعاية طفلها وفقا لضوابط ومدد محددة.

السفر مع الزوج أو الزوجة.. إجازة بدون أجر إلزامية

ونص القانون على منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر طوال مدة بقاء الطرف الآخر في الخارج، إذا كان سفره بغرض العمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل، مؤكدا أنه يتعين على الوحدة الإدارية الاستجابة لطلب الإجازة في هذه الحالة.

السلطة المختصة تحدد الموافقة على الإجازات لأسباب أخرى

كما أجاز القانون للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها، وفقا لما تقدره من مبررات، وبما يتناسب مع احتياجات العمل ومتطلباته، وهو ما يتيح للجهة الإدارية دراسة كل حالة على حدة قبل إصدار قرارها.

الإجازة بدون أجر تؤثر على موعد الترقية

ووضع القانون ضوابط تتعلق بالترقيات خلال فترات الإجازات بدون أجر، حيث لا يجوز ترقية الموظف في الحالتين المشار إليهما إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.

كما لا تدخل مدد هذه الإجازات ضمن حساب المدد البينية المطلوبة للترقية، بما يعني أن الموظف يستكمل المدة اللازمة للترقية بعد عودته ومباشرة العمل.

إجازة رعاية الطفل تصل إلى عامين في المرة الواحدة

وفيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة، أتاح قانون الخدمة المدنية للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

ولم يكتف القانون بإقرار هذا الحق، بل نص على أن تتحمل الوحدة الإدارية الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها وعلى الموظفة طوال فترة الإجازة، وذلك استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في النص التشريعي.

وبذلك، يحدد قانون الخدمة المدنية حالات وضوابط الحصول على الإجازات بدون أجر، مع التفرقة بين الحالات التي تلتزم فيها جهة العمل بالموافقة، والحالات التي تخضع لتقدير السلطة المختصة، فضلا عن تنظيم تأثير هذه الإجازات على الترقيات والحقوق التأمينية للموظفات.

إجازة بدون أجر قانون الخدمة المدنية رعاية الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

التركيز عند الأطفال

منها الموز والزبادي.. أطعمة تزيد مستوى تركيز طفلك خلال اليوم الدراسي

الحصبة الالمانية

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. أعراض صـادمة للحصبة الألمانية

النظام النباتي

اليوم العالمي للنباتيين.. ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد