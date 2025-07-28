بعد مصرع مدير أمن الوادي الجديد.. وفاة رقيب شرطة كان برفقته بحادث سمالوط

توفي رقيب شرطة برفقة مدير أمن الوادي الجديد بعد ساعات من إصابته في حادث محور سمالوط، وذلك أثناء التعامل معه طبيا وعمل الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج بمستشفى سمالوط التخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوفاة رقيب شرطة يدعى " عبد الرحمن. ف. ع " 38 سنة ويقيم بمحافظة أسيوط ويعمل رقيب شرطة للواء الراحل عصام الدين عبد الله مدير أمن الوادي الجديد الحالي والحكمدار السابق لشمال سيناء .

وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن اللواء عصام الدين عبد الله لقى مصرعه وهو في طريقه لاستلام مهام عمله مديراََ لأمن محافظة الوادي الجديد، بعد أن تم تكليفه امس في حركة تنقلات ضباط الشرطة، فيما أصيب اثنان آخران إثر انقلاب سيارتهما، بالقرب من محور سمالوط شمال المنيا تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.