قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بيراميدز غاضب من موعد افتتاح الدوري: صحة اللاعبين في خطر
دعاء الحر الشديد في فصل الصيف.. اللهم أجرني من حر جهنم
3 سنوات قابلة للتجديد.. ضوابط الحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة
أقساط التأمين التجاري تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه خلال مايو 2025
رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات متاح الآن
الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
حسين الشحات: الانتماء للأهلي شرف.. وريبيرو يعاملنا كأصدقاء
الحوثيون يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة ردا على الحرب في غزة
الغندور: الزمالك يتعاقد مع صفقة من العيار التقيل
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
حماس: أبدينا مرونة في المفاوضات وإسرائيل انسحبت لتمرير مزيد من الإبادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يبدأ من 2800 جنيه.. ما هي أسعار التكييف الصحراوي؟

يبدأ من 2800 جنيه.. ما هي أسعار التكييف الصحراوي؟
يبدأ من 2800 جنيه.. ما هي أسعار التكييف الصحراوي؟
عبد العزيز جمال

مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة ووصولها إلى 47 درجة للمحسوسة على جنوب البلاد، يبحث الكثير عن أسعار التكييف الصحراوي في مصر 2025،و اتجهت أنظار الكثير من المواطنين نحو حلول تبريد أكثر توفيرًا وفاعلية.

أصبحت أجهزة التكييف الصحراوي، والتي أصبحت البديل المثالي للتكييف التقليدي خاصة في المناطق التي يصعب تركيب أجهزة تبريد مركزية بها، أو تلك التي تتمتع بتهوية جيدة.

مع استمرار موجات الحر التي تضرب معظم المحافظات ، شهدت متاجر الأجهزة الكهربائية إقبالًا متزايدًا على أجهزة التكييف الصحراوي التي تقدم تبريدًا فعالًا بتكلفة أقل من التكييفات التقليدية، ما يجعلها الخيار المفضل لدى الكثير من الأسر.

أسعار التكييف الصحراوي في مصر 2025

تتنوع أسعار التكييفات الصحراوية في مصر حسب السعة والموديل والمميزات المرفقة بالجهاز، وفيما يلي رصد لأبرز الأسعار المتداولة في الأسواق حاليًا:

المنتجالسعةالموديل/النوعالمميزاتالسعر بالجنيه
سمارت60 لترFA-M60Wتبريد قوي5,499
ميكانيكي25 لترFA-T25Mتبريد أساسي3,119
تيربو ميكانيكي25 لتر-تدفق هواء قوي3,243
بريفيكس70 لتر-خزان ثلج4,899
متدفق80 لتر-3 سرعات، 180 وات4,400
 90 لتر-سعة كبيرة5,500
ميكانيكي40 لترFA-T40M-3,927
سخان--تبريد وتسخين2,810
 80 لترAC80L-GWHفلاتر مضادة للبكتيريا5,779
بالريموت65 لتر-ريموت كنترول5,499
فلو40 لتر-3 سرعات، 90 وات3,510
بارد وساخن--2 في 1، تحكم باللمس3,750
تيربو25 لترFA-T25M (أسود/ذهبي)تصميم مميز3,999
سمارت60 لتر-إصدار أحدث6,250
 40 لترAC40L-BKفلاتر مضادة للبكتيريا4,643
صحراوي85 لترAC 1185-5,350
رقمي25 لترFA-T25Dشاشة رقمية5,700
ميني تكييف 5×1--محمول وانتعاش شامل720
تيربو40 لترميكانيكيسعة متوسطة5,650

التكييفات والمراوح.. أسعار متفاوتة وطلب مرتفع

وبحسب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، فقد ارتفعت مبيعات أجهزة التبريد خلال الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن أسعار التكييفات التقليدية تبدأ من 22 ألف جنيه لأجهزة بقدرة 1.5 حصان، وتصل إلى 32 ألف جنيه للأجهزة ذات قدرة 2.25 حصان، باختلاف الشركات والعلامات التجارية.

أما المراوح، فبلغت أسعارها ما بين 1000 إلى 1400 جنيه، وفقًا للنوع والمواصفات، مثل عدد السرعات وقدرات الدوران ووجود ريموت كنترول من عدمه.

التكييف الصحراوي أسعار التكييف الصحراوي أسعار التكييف الصحراوي في مصر 2025 أسعار التكييف الصحراوي في مصر الأجهزة الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 ينطلق رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

إعلان تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

الرئيس السيسي

بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.6% والأسنان 92.4% والصيدلة 91.6% .. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

مدحت شلبي

اللي بيتكلم مجنون.. مدحت شلبي يهاجم مسؤولين في الأهلي

الإسماعيلي

عبد الكريم مصطفى يعود لتدريبات الإسماعيلي الجماعية بعد التعافي من الإصابة

رابطة الأندية

طه عزت: تواصلنا مع كاف بمساعدة أبوريدة لوضع أجندة تضمن انتظام الدوري مع البطولات القارية

بالصور

مدير أمن سوهاج الجديد يتفقد الشوارع.. ويؤكد: أمن المواطن أولويتي

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج

الزمالك يكرم الطفل أحمد إبراهيم بمنحه كارنية عضوية تقديرا لحبه للنادي

الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد

حكاية «نورزاد» زهرة الجنة.. دخلت المستشفى سيرا وخرجت منها لـ الطب الشرعي| صور

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

ناقد الموضة يحرج إليسا بسبب فستانها في حفل جدة..شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

ياسمين الخطيب وسوزي الاردنية

بسبب 100 ألف جنيه.. أزمة بين سوزي الأردنية وياسمين الخطيب

ازمة شقيقة منه عرفه

كسر الألعاب واتخانق معاها.. شقيقة منة عرفة تحرر محضرا ضد طليقها

اخر تطورات أنغام الصحية

بعد صمت طويل.. أنغام تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة

المتهم

صدم سيارة فتاة وادعى نفوذه لترهيبها.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد