يبدأ من 2800 جنيه.. ما هي أسعار التكييف الصحراوي؟

مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة ووصولها إلى 47 درجة للمحسوسة على جنوب البلاد، يبحث الكثير عن أسعار التكييف الصحراوي في مصر 2025،و اتجهت أنظار الكثير من المواطنين نحو حلول تبريد أكثر توفيرًا وفاعلية.
أصبحت أجهزة التكييف الصحراوي، والتي أصبحت البديل المثالي للتكييف التقليدي خاصة في المناطق التي يصعب تركيب أجهزة تبريد مركزية بها، أو تلك التي تتمتع بتهوية جيدة.
مع استمرار موجات الحر التي تضرب معظم المحافظات ، شهدت متاجر الأجهزة الكهربائية إقبالًا متزايدًا على أجهزة التكييف الصحراوي التي تقدم تبريدًا فعالًا بتكلفة أقل من التكييفات التقليدية، ما يجعلها الخيار المفضل لدى الكثير من الأسر.
أسعار التكييف الصحراوي في مصر 2025
تتنوع أسعار التكييفات الصحراوية في مصر حسب السعة والموديل والمميزات المرفقة بالجهاز، وفيما يلي رصد لأبرز الأسعار المتداولة في الأسواق حاليًا:
|المنتج
|السعة
|الموديل/النوع
|المميزات
|السعر بالجنيه
|سمارت
|60 لتر
|FA-M60W
|تبريد قوي
|5,499
|ميكانيكي
|25 لتر
|FA-T25M
|تبريد أساسي
|3,119
|تيربو ميكانيكي
|25 لتر
|-
|تدفق هواء قوي
|3,243
|بريفيكس
|70 لتر
|-
|خزان ثلج
|4,899
|متدفق
|80 لتر
|-
|3 سرعات، 180 وات
|4,400
|90 لتر
|-
|سعة كبيرة
|5,500
|ميكانيكي
|40 لتر
|FA-T40M
|-
|3,927
|سخان
|-
|-
|تبريد وتسخين
|2,810
|80 لتر
|AC80L-GWH
|فلاتر مضادة للبكتيريا
|5,779
|بالريموت
|65 لتر
|-
|ريموت كنترول
|5,499
|فلو
|40 لتر
|-
|3 سرعات، 90 وات
|3,510
|بارد وساخن
|-
|-
|2 في 1، تحكم باللمس
|3,750
|تيربو
|25 لتر
|FA-T25M (أسود/ذهبي)
|تصميم مميز
|3,999
|سمارت
|60 لتر
|-
|إصدار أحدث
|6,250
|40 لتر
|AC40L-BK
|فلاتر مضادة للبكتيريا
|4,643
|صحراوي
|85 لتر
|AC 1185
|-
|5,350
|رقمي
|25 لتر
|FA-T25D
|شاشة رقمية
|5,700
|ميني تكييف 5×1
|-
|-
|محمول وانتعاش شامل
|720
|تيربو
|40 لتر
|ميكانيكي
|سعة متوسطة
|5,650
التكييفات والمراوح.. أسعار متفاوتة وطلب مرتفع
وبحسب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، فقد ارتفعت مبيعات أجهزة التبريد خلال الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن أسعار التكييفات التقليدية تبدأ من 22 ألف جنيه لأجهزة بقدرة 1.5 حصان، وتصل إلى 32 ألف جنيه للأجهزة ذات قدرة 2.25 حصان، باختلاف الشركات والعلامات التجارية.
أما المراوح، فبلغت أسعارها ما بين 1000 إلى 1400 جنيه، وفقًا للنوع والمواصفات، مثل عدد السرعات وقدرات الدوران ووجود ريموت كنترول من عدمه.