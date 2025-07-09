يقع الكثير من الأشخاص فى خطأ كبير بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فمع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ الكثيرون لتشغيل أجهزة التكييف لساعات طويلة، دون الانتباه إلى المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال في الصيانة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى حرائق مفاجئة تهدد الأرواح والممتلكات.

9 نصائح ضرورية لحمايتك وأسرتك من كارثة حريق محتملة قبل تشغيل التكييف

قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة

كشف مهندس صيانة التكيفات محمد رزق، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن 9 نصائح ضرورية لحمايتك وأسرتك من كارثة حريق محتملة قبل تشغيل التكييف.

1. افحص الأسلاك والتوصيلات الكهربائية.

تأكد من سلامة الأسلاك وعدم وجود أي تشققات أو تآكل في العزل، ولا تستخدم التوصيلات الرديئة أو المحولات المقلدة.

قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة

2. نظّف فلاتر التكييف بانتظام

تراكم الأتربة والغبار داخل الفلاتر قد يؤدي إلى ضعف التبريد وزيادة الضغط على الجهاز، ما يرفع حرارة الموتور ويعرضه للاحتراق.

3. احرص على صيانة دورية للتكييف

صيانة التكييف كل 6 أشهر على الأقل من قِبل فني مختص تساعد في اكتشاف أي أعطال داخلية مبكرًا.

4. لا تشغل التكييف طوال اليوم

تشغيل الجهاز بشكل مستمر دون فواصل يجهد الضاغط الكمبروسر، ما يزيد احتمالية تلفه وارتفاع درجة حرارته بشكل خطر.

قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة

5. ابتعد عن الأجهزة القابلة للاشتعال

تجنب وضع أشياء مثل الستائر، أو عبوات الغاز، أو معطرات الجو القريبة من الوحدة الداخلية أو الخارجية.

6. استخدم فيشة مخصصة للتكييف

تأكد من أن التكييف متصل بمصدر كهرباء منفصل بمفتاح أوتوماتيك يتحمل قدرته، لتفادي السخونة الزائدة أو القفلات الكهربائية.

7. راقب رائحة التكييف

إذا لاحظت وجود رائحة احتراق أو أي صوت غير طبيعي عند تشغيل التكييف، أوقفه فورًا واستعن بفني.

8. أبعد الأطفال عن وحدة التكييف

امنع الأطفال من العبث بوحدة التكييف أو الأسلاك المتصلة بها، خاصة الوحدة الخارجية المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.

9. لا تهمل التهوية الجيدة للمكان

تشغيل التكييف في غرفة مغلقة تمامًا دون تهوية قد يتسبب في اختناق أو ارتفاع حرارة الأجهزة، لذا احرص على وجود تهوية دورية.