قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد التزامها بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي خلال مؤتمر الأمم المتحدة
معدل التضخم الشهري -0.1% لشهر يونيو 2025.. والسنوي يهبط إلى 14.4%
رابط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدود الدخل
روسيا تعلن اسقاط 86 مسيرة أوكرانية
وزارة الصحة بغزة: نعاني عجزًا مائيًا بنسبة 90% والقطاع الصحي يواجه أزمة خطيرة
نتنياهو من واشنطن: ماضون حتى هزيمة حماس بالكامل
الصحة بغزة تطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود إلى المستشفيات
وزير التعليم: حملة توعوية شاملة لشرح "البكالوريا المصرية" لأولياء الأمور .. قريباً
طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل
لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا
تكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بجميع اللجان
ألقى بنفسه من الطابق الرابع.. موظف يحاول إنهاء حياته في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل ما تشغل التكييف.. 9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة

قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة
قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة
أسماء عبد الحفيظ

يقع الكثير من الأشخاص فى خطأ كبير بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فمع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ الكثيرون لتشغيل أجهزة التكييف لساعات طويلة، دون الانتباه إلى المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال في الصيانة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى حرائق مفاجئة تهدد الأرواح والممتلكات.

9 نصائح ضرورية لحمايتك وأسرتك من كارثة حريق محتملة قبل تشغيل التكييف

قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة 

كشف مهندس صيانة التكيفات محمد رزق، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن 9 نصائح ضرورية لحمايتك وأسرتك من كارثة حريق محتملة قبل تشغيل التكييف.

1. افحص الأسلاك والتوصيلات الكهربائية.

تأكد من سلامة الأسلاك وعدم وجود أي تشققات أو تآكل في العزل، ولا تستخدم التوصيلات الرديئة أو المحولات المقلدة.

قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة 

2. نظّف فلاتر التكييف بانتظام

تراكم الأتربة والغبار داخل الفلاتر قد يؤدي إلى ضعف التبريد وزيادة الضغط على الجهاز، ما يرفع حرارة الموتور ويعرضه للاحتراق.

3. احرص على صيانة دورية للتكييف

صيانة التكييف كل 6 أشهر على الأقل من قِبل فني مختص تساعد في اكتشاف أي أعطال داخلية مبكرًا.

4. لا تشغل التكييف طوال اليوم

تشغيل الجهاز بشكل مستمر دون فواصل يجهد الضاغط الكمبروسر، ما يزيد احتمالية تلفه وارتفاع درجة حرارته بشكل خطر.

قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة 

5. ابتعد عن الأجهزة القابلة للاشتعال

تجنب وضع أشياء مثل الستائر، أو عبوات الغاز، أو معطرات الجو القريبة من الوحدة الداخلية أو الخارجية.

6. استخدم فيشة مخصصة للتكييف

تأكد من أن التكييف متصل بمصدر كهرباء منفصل بمفتاح أوتوماتيك يتحمل قدرته، لتفادي السخونة الزائدة أو القفلات الكهربائية.

7. راقب رائحة التكييف

إذا لاحظت وجود رائحة احتراق أو أي صوت غير طبيعي عند تشغيل التكييف، أوقفه فورًا واستعن بفني.

8. أبعد الأطفال عن وحدة التكييف

امنع الأطفال من العبث بوحدة التكييف أو الأسلاك المتصلة بها، خاصة الوحدة الخارجية المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.

9. لا تهمل التهوية الجيدة للمكان

تشغيل التكييف في غرفة مغلقة تمامًا دون تهوية قد يتسبب في اختناق أو ارتفاع حرارة الأجهزة، لذا احرص على وجود تهوية دورية.

ارتفاع درجات الحرارة أجهزة التكييف 9 نصائح ضرورية لحمايتك وأسرتك من كارثة حريق محتملة قبل تشغيل التكييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

ارشيفية

جريمة في الممشى السياحي.. مصرع سيدة برصاصتين بالرأس من سلاح طليقها |تفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ترشيحاتنا

احمد حسن

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الزمالك

إنفانتينو - ترامب

ترامب يحضر نهائي كأس العالم للأندية 2025

تشيلسي

مكافآت تاريخية لـ تشيلسي بعد الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

بالصور

أمل جديد لمرضى السكري.. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين

أمل جديد لمرضى السكري.. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين
أمل جديد لمرضى السكري.. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين
أمل جديد لمرضى السكري.. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين

قبل ما تشغل التكييف.. 9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة

قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة
قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة
قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة

لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد