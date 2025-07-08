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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وشك هيتبدل والنتيجة عكسية.. طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية

وشك هيتبدل والنتيجة عكسية طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية
وشك هيتبدل والنتيجة عكسية طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية
أسماء عبد الحفيظ

في زمن السوشيال ميديا والفلاتر اللامعة أصبحت جلسات تنظيف البشرة مطلب شائع بين الفتيات والشباب على حد سواء لكن التحذير الذي أطلقه أحد أطباء الجلدية المعروفين كان صادمًا للكثيرين حيث قال بوضوح وشك هيتبدل إذا لجأتِ لجلسات تنظيف البشرة من غير إشراف طبي.

جلسات تنظيف البشرة ليست للجميع

أكد الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية، أن جلسات تنظيف البشرة قد لا تكون مناسبة لكل أنواع الجلد خصوصًا البشرة الحساسة أو المصابة بحب الشباب النشط لأنها قد تزيد من تهيج الجلد وتسبب انتشار الحبوب بدلًا من علاجها.

وأوضح زهران من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن بعض مراكز التجميل تستخدم أدوات وتقنيات غير معقمة أو منتجات غير مناسبة لنوع البشرة ما يؤدي إلى نتائج عكسية تشمل الحروق البسيطة أو البقع الداكنة أو الالتهابات العميقة.

الحبوب قد تزيد بدلًا من أن تختفي

وشك هيتبدل والنتيجة عكسية.. طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية

خلافًا لما هو متوقع يمكن أن تؤدي جلسات التنظيف المتكررة إلى زيادة إفراز الدهون في البشرة كرد فعل دفاعي من الجلد وهو ما يسبب ظهور حبوب جديدة بشكل أكثر حدة وانتشارًا.

وأشار استشارى الجلدية، إلى أن العديد من المرضى يأتون إليه بعد جلسات تنظيف البشرة يعانون من حبوب مؤلمة وتغيرات واضحة في ملمس البشرة.

نظافة البشرة تبدأ من الروتين اليومي

وشدد زهران على أهمية الاهتمام بالنظافة اليومية للبشرة باستخدام غسول مناسب ونظام ترطيب متوازن بدلاً من الاعتماد على جلسات صالونات التجميل التي قد تكون ضارة أكثر مما هي نافعة.

كما يوصى باستخدام واقي الشمس يوميًا وتجنب فرك الوجه بعنف أو استخدام منتجات مجهولة المصدر.

متى تحتاجين لتنظيف عميق للبشرة؟

ينصح الطبيب باللجوء إلى جلسات تنظيف البشرة فقط في حالات معينة وبعد استشارة طبيب الجلدية خاصة إذا كانت البشرة تعاني من انسداد في المسام أو تراكم الرؤوس السوداء مع ضرورة إجراء تحليل لنوع البشرة أولًا.

وشك هيتبدل والنتيجة عكسية طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية

ويجب أن تتم الجلسات داخل عيادات موثوقة وعلى يد مختصين باستخدام أدوات معقمة ومنتجات طبية.

تحذير من التقليد الأعمى على الإنترنت

ونوه استشارى الجلدية لما انتشرت مؤخرًا من وصفات وتقنيات تنظيف البشرة على الإنترنت دون معرفة بتأثيرها الحقيقي ما يجعل بعض الأشخاص يقعون ضحايا لتجارب منزلية خاطئة.

ويؤكد أن تقليد جلسات تنظيف البشرة التي تظهر في الفيديوهات دون وعي أو إشراف قد يسبب مشكلات مزمنة يصعب علاجها لاحقًا.

السوشيال ميديا تنظيف البشرة أنواع الجلد زمن السوشيال ميديا والفلاتر اللامعة جلسات تنظيف البشرة جلسات تنظيف البشرة ليست للجميع الحبوب قد تزيد بدلًا من أن تختفي جلسات التنظيف المتكررة زيادة إفراز الدهون النظافة اليومية للبشرة جلسات صالونات التجميل واقي الشمس متى تحتاجين لتنظيف عميق للبشرة تحذير من التقليد الأعمى على الإنترنت انسداد انسداد في المسام الرؤوس السوداء مراكز التجميل الحروق الالتهابات العميقة البقع الداكنة ملمس البشرة

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وشك هيتبدل والنتيجة عكسية.. طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية

وشك هيتبدل والنتيجة عكسية طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية
وشك هيتبدل والنتيجة عكسية طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية
وشك هيتبدل والنتيجة عكسية طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية

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