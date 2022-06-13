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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالخطوات.. جلسات تنظيف البشرة من الحبوب

صدى البلد

تعد جلسات تنظيف البشرة من الحبوب هى أفضل الطرق التي تساعد في الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها والتي تحتاج إلى بعض الخطوات لذلك تابع الخطوات الصحيحة جلسات تنظيف البشرة من الحبوب.

  • أولاً وقبل كل شيء، ابدأ بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي أوساخ أو مكياج أو منتج متراكم قبل البدء في وجهك.
  •  امسحي أي بقايا للمكياج من على الوجه باستخدام مناديل التنظيف. 
  • ثم استخدم منظفًا زيتيًا أو أي زيت للوجه مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ونظف سطح بشرتك برفق. 

سوف يساعد على التخلص من كل أونصة من الأوساخ ويمنحك قائمة نظيفة للعمل عليها. أخيرًا ، استخدمي منظف رغوي لطيف.

 

الخطوة الثانية هي التقشير 

حيث يساعد تقشير البشرة بمقشر لطيف على إزالة خلايا الجلد الميتة وتلميع البشرة وجعلها أكثر إشراقًا. 

خذي كمية بحجم حبة البازلاء من مقشر وجهك وافركيها برفق على الوجه والرقبة بحركة دائرية. 

 

تدليك الوجه 

هذه الخطوة ضرورية لزيادة الدورة الدموية وتحسين تناسق العضلات، مما يحافظ على بشرة مشدودة ومشرقة. 

بللي راحة يدك وخذي كمية قليلة من كريم تدليك الوجه . 

ابدأ بمنتصف جبهتك واعمل باتجاه الصدغين. 

ثم دلكيه على جانبي أنفك ووجنتيك. 

أخيرًا ، دلكي الشفتين والذقن وخط الفك. 

لا تنس أن تقوم بتدليك الرقبة. 

استخدم أصابعك وقم بالتدليك في اتجاه تصاعدي مع العمل باتجاه الذقن. 

اغسلي وجهك بالماء بعد 10 دقائق من التدليك.

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