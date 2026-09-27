ياتري يقصد مين؟ أحمد شوبير يثير الجدل بمنشور غامض: لا تعطي التافه قيمة

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وكتب أحمد شوبير: «في ناس لو اتكلمت من هنا للسنة الجاية ميتردش عليها أبدًا.. لا تعطي التافه قيمة».

وتأتي رسالة شوبير بالتزامن مع استعداد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر منتخب مالاوي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، يليه منتخب أنجولا بنقطة، فيما يحتل منتخب جنوب السودان المركز الرابع دون نقاط.