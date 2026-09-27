إعلامية: الزمالك مش محتاج يدخل خناقة عشان يدافع عن لاعيبته

انتقدت مها صبري، خلال حديثها في برنامج «حصاد اليوم» عبر قناة الزمالك، ما وصفته بازدواجية التعامل مع الأزمات التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن يحصل مصطفى محمد على الدعم نفسه الذي حظي به لاعبون آخرون خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مها صبري: «كنت أتمنى الإعلام والناس تقف جنب مصطفى محمد زي ما حصل من كام يوم، وكنت أتمنى المبدأ ما يتغيرش ولا حسب النادي اللي بيلعب فيه».

وأضافت: «التقليل والإهانة من لاعب زي مصطفى محمد وإنه اتقال عليه ربع محترف، محدش طلع دافع عنه ولا اتكلم عنه، واللاعب اتساب كأن الكلام اللي اتقال عليه حقيقي».

وتابعت: «مش حسب لون التيشيرت أو حسب انتماء اللاعب الناس تتكلم، ده لو المبدأ واحد»، مشددة على ضرورة التعامل مع اللاعبين وفق مبدأ ثابت بعيدًا عن الانتماءات الجماهيرية.

وأشارت مها صبري إلى أن ما حدث من وجهة نظرها يؤكد مكانة نادي الزمالك، قائلة: «في الحقيقة الأحداث دي بتؤكد أن الزمالك هيبة واسم وكيان وتاريخ كبير».

وأضافت: «الزمالك مش محتاج يخش خناقة إنه يدافع على اللعيبة بتاعته قدام أي حد، جماهير الزمالك قادرة تدافع وتجيب حق لاعيبة الزمالك كويس».

واختتمت حديثها قائلة: «والتاريخ هو اللي بيتكلم عن مواقف الزمالك».