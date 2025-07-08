نشرة المرأة والمنوعات| طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية.. علاجات طبيعية لدوالى الساق.. طريقة تحضير الليمون المخلل فى ساعة فقط

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا.

ومن أبرزها: وشك هيتبدل والنتيجة عكسية.. طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية، وداعًا للدوالي دون عمليات.. طرق فعالة لعلاج دوالي الساق في المنزل، الليمون نزل سعره.. الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط بهذه الطريقة.



وشك هيتبدل والنتيجة عكسية.. طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية

وشك هيتبدل والنتيجة عكسية.. طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية

وداعًا للدوالي دون عمليات.. طرق فعالة لعلاج دوالي الساق في المنزل

وداعًا للدوالي دون عمليات.. طرق فعالة لعلاج دوالي الساق في المنزل

الليمون نزل سعره.. الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط بهذه الطريقة