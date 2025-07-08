الليمون نزل سعره.. الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط بهذه الطريقة

طريقة عمل مخلل الليمون، في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض بعض السلع الموسمية، يعتبر انخفاض سعر الليمون إلى 20 جنيهًا فرصة ذهبية لا تعوّض لكل ربة منزل، والآن حان الوقت المثالي لتخزينه وتحضيره كمخلل لذيذ يزين سفرتك ويكمل طعم أكلك خصوصًا مع المشويات والأكلات الشعبية.

طريقة عمل مخلل الليمون

تقدم الشيف راوية الحافظ طريقة عمل مخلل الليمون السريع في أقل من ساعة، بمكونات بسيطة وطعم يضاهي أشهر المحلات، ويمكن تناوله من أول يوم.

لماذا تختارين مخلل الليمون السريع؟

يعتبر مخلل الليمون فاتح شهية طبيعي يساعد في تحسين الهضم، والطريقة السريعة لتحضيره تضمن لكِ نتيجة ممتازة دون الحاجة لأيام طويلة من التخليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ التحكم في درجة الحموضة والملوحة والتوابل حسب ذوقك.

المكونات لعمل مخلل الليمون

نصف كيلو ليمون أصفر متماسك

4 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة سكر

3 ملاعق كبار ملح

قرن فلفل حار أو أكثر حسب الرغبة

ربع كوب خل أبيض

كوب ماء مغلي

طريقة التحضير خطوة بخطوة

طريقة عمل الليمون المخلل

اغسلي الليمون جيدًا واغليه في ماء على النار لمدة 10 دقائق فقط، حتى يصبح طريًا قليلًا ويسهل امتصاص التتبيلة.

اخرجي الليمون من الماء واتركيه ليبرد، ثم قطّعيه إلى أنصاف أو أرباع حسب الرغبة.

في برطمان زجاجي نظيف ومعقم، رصي الليمون مع الفلفل الحار.

في وعاء آخر، اخلطي الملح والسكر والكمون والكركم والثوم والخل مع الماء المغلي، واتركي الخليط يبرد قليلًا.

صبي التتبيلة على الليمون في البرطمان حتى يغمره تمامًا، وأغلقي البرطمان جيدًا.

اتركيه في المطبخ لمدة 3 إلى 5 ساعات فقط، ويمكنكِ بعدها تناوله فورًا والاستمتاع بأقوى نكهة.

نصائح لنجاح طريقة عمل مخلل الليمون

طريقة عمل الليمون المخلل