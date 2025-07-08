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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية .. هتاكل صوابعك وراها

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
أسماء عبد الحفيظ

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني، إذا كنت من عشاق الشاورما وبالأخص شاورما اللحمة، استعد لرحلة بطعم يوناني أصيل مع وصفة الشيف علاء الشربيني.

 قدم الشيف علاء الشربيني فى برنامج "أحلى أكلة" الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة "‏ON" ،طريقة سهلة ومضمونة لعمل شاورما لحم يوناني في البيت بطعم ينافس أكبر مطاعم اليونان. الطعم روعة، والتتبيلة سحر، والريحة .

المكونات لعمل شاورما اللحمة 

لتتبيلة الشاورما:

  • كيلو لحم بقري مقطع شرائح رفيعة يفضل من الوش الفخدة أو عرق التربيانكو
  • كوب زبادي يوناني أو عادي
  • 3 ملاعق كبار خل
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • عصير ليمونة
  • 4 فصوص ثوم مهروس
  • ملعقة صغيرة بابريكا
  • نصف ملعقة صغيرة كمون
  • رشة قرفة
  • ملح وفلفل أسود حسب الذوق
  • رشة زعتر أو أوريجانو حسب الرغبة
  • للتقديم:
  • خبز بيتا أو شامي
  • صوص تزاتزيكي زبادى + خيار مبشور + ثوم + زيت زيتون + نعناع ناشف أو شبت
  • شرائح طماطم وبصل وخس
  • بطاطس محمرة

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

تحضير التتبيلة
في بولة كبيرة، اخلط الزبادي مع الخل، زيت الزيتون، عصير الليمون، والثوم المهروس، ثم أضف التوابل كلها. قلب كويس لحد ما الخليط يتجانس.

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

تتبيل اللحم
أضف شرائح اللحم إلى التتبيلة، وقلّب جيداً علشان كل شريحة تاخد من الطعم. غطّيها ببلاستيك وادخلها التلاجة على الأقل 6 ساعات، والأفضل تبات ليلة كاملة.

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

الطهي
في طاسة كبيرة على نار عالية، حط نقطة زيت وسخّنها كويس، بعدين نزل بشرائح اللحم المتبلة وشوّحها لحد ما تستوي وتاخد لون دهبي مغري. لو حابب طعم الفحم، ممكن تدخّل الطاسة الفرن دقيقتين تحت الشواية.

التقديم
سخن عيش البيتا أو الشامي، وحط فيه صوص التزاتزيكي، شاورما اللحمة، شرائح الطماطم والبصل والبطاطس المحمرة، لفّ الساندويتش وقدمه فوراً وهو سخن.

سر الوصفة من الشيف علاء

التتبيلة هنا هي سر الطعم اليوناني الأصيل، واستخدام الزبادي مع الخل بيطري اللحم ويدي نكهة مميزة ما تتنسيش.

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شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

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