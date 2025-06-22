جربتي رول الجلاش المحشي؟ شوفي طريقة الشيف علاء بطعم مختلف

رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني، من الأكلات السهلة والمحبوبة، بتجمع بين الطعم المقرمش والحشوة الطرية الغنية. جربي الوصفة دي وهتكون دايمًا على سفرتك:

المقادير لعمل رول الجلاش بالدجاج والجبنة

رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني

لفة جلاش

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

نصف كيلو صدور دجاج مفرومة أو مقطعة صغير

بصلة مفرومة

فصين ثوم مفرومين

فلفل رومي ألوان مفروم

ملح – فلفل أسود – بابريكا – كمون

كوب جبنة موزاريلا أو شيدر أو رومي مبشورة

بيضة

ربع كوب لبن أو زبادي

رول الجلاش بالدجاج والجبنة

رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني

في طاسة على النار، شوحي البصل والثوم في شوية زيت، ثم أضيفي الدجاج وقلبي حتى ينضج.

ضيفي الفلفل الرومي والتوابل، وقلبي دقيقة، ثم ارفعيه من النار وضيفي الجبنة المبشورة.

افردي 2 ورقة جلاش مع دهن بسيط بين الطبقات، ضعي شوية من الحشوة في طرف الورق، ولفي رول.

كرري الخطوة حتى انتهاء الكمية، ورصي الرولات في صينية مدهونة.

اخلطي البيضة مع اللبن، وادهني بها وجه الرولات.

دخلي الصينية فرن سخن على 180 درجة لمدة 25–30 دقيقة، لغاية ما تاخد لون دهبي ومقرمش.

تقديم رول الجلاش بالدجاج والجبنة

رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني